तोते ने मालिक को करा दी जेल, शख्स को पता ही नहीं, लग गया 75 लाख रुपये का जुर्माना !

Parrot Owner Gets Jail and 75 lakh fine: घर में पालतू जानवर रखने का शौक हममें से बहुत से लोगों को होता है. कुछ लोग घर में कुत्ते-बिल्लियां पालते हैं तो कुछ लोगों को पक्षियों को भी पालते हैं. एक ऐसे ही शख्स ने अपनी पसंद का एक तोता पाल रखा था, जिसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई. ये घटना ताइवान में हुई और जो भी इसके बारे (Pet Bird Injures Passer By) में सुन रहा है, उसे ही आश्चर्य हो रहा है.

तोते के मालिक को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके तोते ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी जेब ढीली होने वाली है, बल्कि जेल की भी हवा खानी पड़ जाएगी. शख्स के पास जो तोता है, वो साइज़ में काफी बड़ा है और शैतान भी. ऐसे में उसकी बदमाशी की सज़ा तोते के मालिक को भुगतनी पड़ी. वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स को तोते ने मारा था, उसकी हड्डियां तक टूट गई हैं.

तोते ने ऐसा मारा कि अस्पताल पहुंचा शख्स

तैनान नाम की जगह पर एक हुआंग सरनेम वाला शख्स रहता है, जिसने दो पालतू तोते पाल रखे हैं. वो उन्हें अपने साथ पार्क में लेकर गया था, ताकि वो खुद एक्सरसाइज़ कर ले और तोते थोड़ा उड़ लें. इसी बीच एक तोते ने जॉगिंग कर रहे एक शख्स को अपने पंखों से ऐसा डराया कि वो गिर गया. इस तरह गिरने से उसके हिप का ज्वाइंट हिल गया और हड्डी भी टूट गई. उसे सीधा अस्पताल जाना पड़ गया और रिकवरी में 6-7 महीने का वक्त लग गया. फिर हुआ यूं कि शख्स ने तोते के मालिक पर मुकदमा कर दिया.

मालिक को देना पड़ा 75 लाख का जुर्माना

40 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर के पंखों वाले तोते की इस हरकत की वजह से कोर्ट में केस चला. कोर्ट इस बात से सहमत हुई कि ये तोते के मालिक की लापरवाही है. ऐसे में उसे 3.04 मिलियन न्यू ताइवानीज़ डॉलर यानि 75 लाख रुपये का जुर्माना देने और 2 महीने तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई. फिलहाल तोते का मालिक फैसले के खिलाफ अपील करने वाला है क्योंकि ये उसे काफी ज्यादा लग रहा है.

