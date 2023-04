महंगाई का सामना हर कोई कर रहा है. अपना देश छोड़कर विदेश में रहना तो और भी कठिन है. क्‍योंकि वहां आपके हिसाब की हर चीज नहीं मिल सकती. कई ऐसे पकवान आपको भूलने पड़ते हैं, जो आप यहां रोजाना खाया करते थे. देसी खानों की तो बात ही कुछ और है. खैर, लंदन में रह रहे इस शख्‍स के साथ ऐसा कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इनको परवल खाना था लेकिन वे नहीं खा पाए. आइए जानते हैं वजह..

ट्विटर पर ओमकार खांडेकर नाम के एक शख्‍स ने एक पोस्‍ट शेयर की है. इसमें लंदन के एक बाजार में कुछ सब्जियों की तस्वीर दिखाई गई है. हरी मिर्च, टमाटर, भिंडी, करेला और परवल भी मौजूद है. हालांकि, जब इनकी कीमतों पर आपकी नजर जाएगी तो आप हैरान रह जाएंगे. एक किलो परवल की कीमत 8.99 पाउंड थी, जो भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो लगभग 919 रुपये. जी हां, आपने सही पढ़ा. पोस्ट के कैप्शन में भी उन्‍होंने यही ल‍िखा है. लंदन अच्छा है और 900 रुपये किलो में परवल को छोड़कर यहां सब कुछ ठीक है.

