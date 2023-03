अगर आप किसी बस, ट्रेन या अन्य सार्वजनिक वाहन में सफर करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि बगल वाली सीट खाली मिल जाए तो मजा आ जाए. आराम मिल जाएगा. कई लोग इसके लिए तमाम तरह के दिमाग भी बढ़ाते हैं कुछ लोग टोपी रख कर चले जाते हैं तो कुछ लोग रुमाल. मगर यही तरीका एक शख्स ने विमान में यात्रा के दौरान अपनाया. आप जानकर हैरान होंगे कि इस शख्स ने अपने पास की 3 सीटें खाली करा लीं और पूरी जर्नी पांव फैलाकर उन सीटों पर सोता रहा. एयरलाइन ने खुद इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

मामला अमेरिका का है. साउथवेस्ट एयरलाइंस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं, वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यह शख्स सीट बचाने के लिए 4 तरीके अपनाता है. बोर्डिंग के वक्‍त पहले वह एक सीट पर बैठा हुआ है और दूसरे सीट पर टोपी लगा देता है ताकि दूसरे पैसेंजर्स को लगे कि इस सीट पर कोई और आदमी बैठा हुआ है. थोड़ी देर बाद वह खुद ही दूसरों को सीट ऑफर करने लगता है, लेकिन आप जानकर हैरान सिर्फ लड़कियों को ही सीट ऑफर करता है. लड़कियां उसे सनकी समझ बैठती हैं और डर के आगे बढ़ जाती है.

