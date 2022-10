पैसेंजर का दावा- ट्रेन में खरीदे समोसे से निकला पीला कागज; IRCTC ने दिया ये जवाब

Viral News: ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर अक्सर पैंसेजर शिकायत करते रहते हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों से इसकी क्वालिटी में सुधार भी किया गया है. इसके बावजूद अभी भी लोग ट्रेन में मिलने वाले खाने के सामान से खुश नहीं हैं. ताज़ा मामला मुंबई से लखनऊ जा रही ट्रेन का है. एक पैसेंजर ने ट्विटर पर समोसे की एक फोटो शेयर की है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने दावा किया है कि सोमेसे के अंदर एक पीला कागज़ था. उसने ये समोसा IRCTC की पैंट्री से खरीदा था.

अजीत कुमार नाम के एक पैसेंजर ने अपने ट्वीटर हैंडल पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘आज मैं 9 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 20291 बांद्रा-लखनऊ ट्रेन से लखनऊ जा रहा हूं. समोसे के कुछ हिस्से खाने के बाद आखिर में मुझे इसमें ये पीला कागज मिला है. मैंने इसे IRCTC की पैंट्री से खरीदा था.’

This Samosa served IRCTC pantry provided in Train No. 20921 Bandra bound Lucknow weekly exp. started on 8-10-22..i bought it 9-10-22 morning around 10:15 AM…. I salute IRCTC for the foods serving to the passengers… pic.twitter.com/2ugoUzSmoU

— Aji Kumar (@AjiKuma41136391) October 9, 2022