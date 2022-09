उड़ान के दौरान पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट को मारा मुक्का, कहासुनी के बाद हुए हमले का वीडियो वायरल

एयरलाइन के स्टाफ को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें हर हाल में विनम्र रहना है. केबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट सभी को यात्रियों को भगवान की तरह मानकर उनकी सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है. कई बार यात्री इसका गलत फायदा उठाते हैं, और बदसलूकी कर बैठते हैं. एक ऐसी घटना सामने आई जहां फ्लाइट अटेंडेंट पर एक पैसेंजर ने मुक्के बरसा दिए. जिसके बाद अब उस पर कड़ी कार्रवाई होने की आशंका है.

अमेरिकन एयरलाइन्स की फ्लाइट 377 में उड़ान के दौरान एक पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट पर मुक्के बरसा दिए. बताया गया कि किसी बात पर हुई कहासुनी के बाद पैसेंजर ने ये कदम उठाया. हालांकि बाद में अमेरिकी एयरलाइन्स ने उसे ताउम्र ट्रैवल से बैन कर दिया है. आरोपी अगर दोषी ठहराया जाता है तो 20 साल तक की सजा भी हो सकती है.

पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट को मार दिया मुक्का तापमान

घटना बुधवार की है, जब अमेरिकन एयरलाइन्स की फ्लाइट 377 जिसने मेक्सिको के लॉस काबोस से लॉस एंजिल्स के लिए उड़ान भरी थी. उसमें एक पैसेंजर ने केबिन क्रू के साथ बदसलूकी की. उड़ान भरने के 20 मिनट बाद फ्लाइट में अटेंडेंट और पैसेंजर के बीच कहासुनी शुरू हुई जब अटेंडेंट भोजन और ड्रिंक्स सर्व कर रहा था, उसी दौरान पैसेंजर फर्स्ट क्लास में खाली लेन देखकर वहां आकर बैठ गया. इस पर अटेंडेंट ने उसे अपनी सीट पर वापस लौटने के लिए कहा था. जिसपर पैसेंजर दोनों मुठिया भींचकर उस पर गुर्राने लगा.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. pic.twitter.com/2VDXxIqUfn

— 🇺🇸BellaLovesUSA🍊 (@Bellamari8mazz) September 22, 2022