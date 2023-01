OMG! लंच बॉक्स में सांप-छिपकलियां पैक करके पहुंचा यात्री, देखा तो घबरा गए अधिकारी

Passenger tries to smuggle snakes and lizards: दुनिया में आपको हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा सुनने या देखने को मिलता है, जो आपने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा. मसलन कोई खाने में अजीबोगरीब चीज़ें खा रहा है तो कोई अपने कपड़ों में ज़हरीले जानवरों को लिपटाकर अपने साथ यात्रा पर ले जा रहा है. इस वक्त भी एक ऐसा ही मामला सुर्खियों में है, जहां एक शख्स अपने साथ सांप-छिपकलियों को टिफिन में पैक करके ले जा रहा था.

शख्स तीन छिपकलियों और दो सांपों को लंच बॉक्स में भरकर ले जा रहा था. जब अधिकारियों ने चेकिंग में इसे चेक किया तो उनका दिमाग ही चकरा गया. आप भी जानना चाहेंगे कि भला टिफिन में कोई ज़हरीले जीव (Weird Wildlife Smuggling Case) लेकर क्यों जाएगा? चलिए आपको ये पूरा मामला बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि वो फॉइल पेपर में टेस्टी खाना ले जाने के बजाय सांप-छिपकलियां क्यों पैक किए हुए था.

टिफिन से निकले सांप-छिपकली

वीडियो में देखा जा सकता है कि, शख्स ने तीन छिपकलियों और दो सांपों को टिनफॉइल में लपेटकर लंच बॉक्स में छिपा रखा था. जब इज़राइल एयरपोर्ट पर कस्टम इंस्पेक्टर ने उसके सामान की तलाशी लेनी शुरू की, तो उन्हें एक लंच बॉक्स मिला. जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उन्हें एक मोजे के अंदर सांप और दूसरे मोजे के अंदर छिपकलियां मिलीं, जिन्हें देखकर जांच कर रहे अधिकारी भी हैरान रह गए. शख्स ने सांपों और छिपकलियों को जिस तरह लंच बॉक्स में पैक किया हुआ था, उससे किसी को भी इस बात का शक नहीं हो सकता था कि अंदर सांप या छिपकलियां हो सकती हैं.

जानवरों की तस्करी के अजीब मामले

ये शख्स हंगरी से लौट रहा था. इज़राइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि, ‘बचाव कृषि मंत्रालय के निरीक्षकों, सीमा शुल्क निदेशक, प्रकृति और पार्क प्राधिकरण व सीमा रक्षक के बीच सहयोग के लिए धन्यवाद.’ अब वन्यजीवों को उनके मूल देश को लौटा दिया जाएगा और शख्स को 2 साल की जेल भी हो सकती है. इससे पहले भी एक महिला को बैग में सांप को ले जाते हुए पकड़ा गया था, जबकि एक शख्स अपने शरीर पर ऐसे ही जीवों को लपेटकर भी ले जा रहा था, जिसे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था.

