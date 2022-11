9 घंटे की देर से आई ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर खुशी से झूम उठे लोग, वीडियो हुआ वायरल

ट्रेन की यात्रा एक अनूठा और रोमांचक अनुभव लेकर आती है. अपने देश में ट्रेन की लेटलतीफी आम बात है. हालांकि हाल के दिनों में इसमें काफी सुधार हुआ है. कई बार ट्रेन की देरी आपके धैर्य का भी इम्तिहान ले सकती है. कई यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर धैर्य की इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ाता है. खासकर तब जब आपकी ट्रेन 8-10 घंटे लेट हो. एक ऐसा ही वीडियो इन इन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हार्दिक बोंथु नाम के एक ट्विटर यूजर ने अपनी ट्रेन के 9 घंटे की देरी से स्टेशन पर पहुंचने पर लोगों की प्रतिक्रिया का एक वीडियो पोस्ट किया है. उनके पोस्ट के मुताबिक कुछ लोगों को पता था कि ट्रेन देर से चल रही थी और इसलिए वे अपने होटलों से देर से निकले थे. इसके बावजूद जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई लोग खुशी से झूम उठे.

Our train got late by 9 hours. This is how people reacted when it arrived. pic.twitter.com/8jteVaA3iX

— Hardik Bonthu (@bonthu_hardik) November 27, 2022