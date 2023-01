Pathaan Jhoome Jo: थिएटर के अंदर Jhoome Jo पठान सॉन्ग पर नाचे फैन्स, नेटिजन्स बोले- पागल है पठान के फॉलोअर्स 

Pathaan Jhoome Jo Pathaan: फिल्मों का लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा क्रेज रहता है. वहीं अगर फिल्म किसी सुपरस्टार की हो तो उनके फैन्स फॉलोअर्स की क्रेजिनेस की बात ही कुछ और है. ऐसे ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के रिलीज होने पर सिनेमाघरों में देखने को मिली है. शाहरुख खान की यह चार साल बाद बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. फिल्म के फैन्स सिनेमाघरों के बाहर पटाखे फोड़कर और ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. मूवी हॉल के अंदर पर्दे पर पठान के गाने लोग गा रहे हैं और नाच रहे हैं. सोशल मीडिया पर पठान फीवर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

थिएटर के अंदर पर्दे के आगे फिल्म के फैन्स फॉलोअर्स का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के फायर इमोटिकॉन्स के साथ कैप्शन में लिखा, “सनक को देखो. #PathaanReview #PathaanTrailer #Shivठाकरे ब्लॉकबस्टर,” अब वायरल हो रहे इस वीडियो में फैन्स और फिल्म देखने जाने वाले लोग पठान के गाने पर झूम रहे हैं और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ के हाथों में पठान के पोस्टर भी देखे जा सकते हैं.

look at the craze 🔥🔥🔥#PathaanReview #PathaanTrailer #ShivThakare . Blockbuster

