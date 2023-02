कियारा आडवाणी से पत्नी की तुलना करना पड़ा शख्स को भारी, नहीं मिला भोजन-पानी, देखें ये मजेदार Video 

Pati Patni Ka Video: यदि एक पुरुष सुखी वैवाहिक जीवन चाहता है, तो उसे अपनी पत्नी को विशेष कर गुस्सैल / मूडी पत्नी को संभालने की कला में महारत हासिल करनी होगी. हालांकि यह कला समय और अनुभव के साथ आती है, लेकिन हर पुरुष अपनी पत्नी को संभालने की कला में निपुण नहीं हो सकता. लेकिन, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्यार चाहते हैं, तो आपको खुद ही इसका पता लगाना होगा क्योंकि यह एक खुद से सीखने की प्रक्रिया है. अगर पत्नी का मूड कुछ सेकंड के लिए खराब हुआ तो आप पूरे दिन भूखे रह सकते हैं.

एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अनजाने में अपनी पत्नी की तुलना अभिनेत्री कियारा आडवाणी से कर देता है. उसके बाद उस शख्स को भूखा रहना पड़ा जाता है. क्षमा मांगने और अपनी पत्नी का मूड ठीक करने के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद शख्स को बिना भोजन के रसोई से बाहर निकाल दिया गया.

ट्विटर पर वायरल हो रहा ये वीडियो प्रवीण नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘जब पति कियारा आडवाणी से अपनी पत्नी की तुलना करता है!’ 52 सेकंड के वीडियो के शुरुआत में गुस्से में पत्नी किचन में खाना बनाते हुए दिखती हैं. वह गुस्से के मूड में लग रही है क्योंकि उसका पति उसे शांत करने और उससे समझदारी से बात करने की कोशिश करता है.

When husband compares his wife with @advani_kiara! 😂#KiaraAdvani #viral #cutecouple pic.twitter.com/JV99Tw6pPg

— Praveen 🇮🇳 (@PraveenSarraf_) February 1, 2023