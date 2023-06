सोशल मीडिया पर वाइल्डलाइफ से जुड़े कई वीडियो ऐसे आज जाते हैं जो हमें चक‍ित कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. आपने अब तक सांप को रेंगते हुए, तेजी से भागते हुए देखा होगा. लेकिन इस वीडियो में एक विशालकाय सांप अपने पूरे शरीर को रस्सी की तरह लिपटते हुए बड़े ही गजब तरीके से पेड़ पर चढ़ रहा है.

ट्विटर पर यह वीडियो @Rainmaker1973 एकाउंट से शेयर किया गया है. इसमें सांप की चीते जैसी फुर्ती लोगों के होश उड़ा रही है. क्‍ल‍िप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक विशालकाय सांप एक पेड़ पर बड़ी तेजी से चढ़ता जा रहा है. पहले शरीर के अगले हिस्‍से को ऊपर उठाता है और पेड़ की ऊंचाई पर जाकर रस्‍सी की तरह बांध लेता है. फ‍िर शरीर के निचले हिस्‍से को गोल गोल घुमाते हुए खींचता है. आप देख सकते हैं कि कैसे पल भर में ही वह काफी दूरी तय कर लेता है.

The reticulated python is among the three heaviest snakes. This is how the it climbs a tree.

