सेना में पालतू जानवरों की तैनाती कोई नई बात नहीं. कुत्‍ते-घोड़े, यहां तक क‍ि हाथी की भी तैनाती कुछ सेनाओं ने की है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी Penguin से मिलाने जा रहे हैं जो ब्रिगेडियर से प्रमोट होकर सेना में तीसरे सर्वोच्‍च पद मेजर जनरल तक पहुंच गई है. सोशल मीडिया पर उसकी तस्‍वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं. दुनियाभर से लोग उसे बधाई दे रहे हैं.

सर निल्‍स नाम की यह पेंगुइन एडिनबर्ग चिड़ियाघर (Edinburgh Zoo) में रहती है. जू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी तस्‍वीर शेयर की गई है, जो खूब वायरल हो रही. चिड़ियाघर तस्‍वीर के साथ कैप्‍शन लिखा, उठो, सर पेंगुइन. बता दें कि सर निल्स ओलाव III को नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड की ओर से मेजर जनरल की उपाधि दी गई है. यह नार्वे सेना की तीसरी बड़ी रैंक है. सर निल्‍स नार्वे सेना का मैस्कॉट यानी शुभंकर है. उसे एक विशेष समारोह के दौरान यह सम्‍मान दिया गया. यह किसी भी जानवर की सर्वोच्‍च रैंकिंग है.

Arise, Sir Penguin

The highest-ranking penguin in the world, Sir Nils Olav III, has been promoted to Major General by the Norwegian King’s Guard

Sir Nils now holds the third highest rank in the Norwegian Army!

Find out more about Sir Nils https://t.co/mQ4zGKqUbk pic.twitter.com/PVfw9KKz0H

— Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) August 21, 2023