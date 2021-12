यहां डिग्गी खोलकर कार पार्क करते हैं लोग, पीछे की वजह है काफी दिलचस्प ...

महंगी कारों (Luxury Cars) की चोरी होगी और उसमें रखे सामान उठा लेने की घटनाओं से बचने के लिए लोग लॉक (Way to prevent Car Break In) का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में चोर लॉक तोड़ने के चक्कर में पूरी गाड़ी बर्बाद करके चले जाते हैं. इस वक्त अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को (San Francisco) और ओकलैंड (Oakland) नाम के शहरों में जब कार चोरी की घटनाएं बढ़ीं तो लोगों ने सरेंडर प्रोसेस अपना लिया.

हाल के महीनों में सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड में वाहनों का लॉक तोड़कर चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं. ऐसे में लोगों ने अपनी कारों को खुला छोड़ना शुरू कर दिया है. लोग बे एरिया में अपनी कारों की डिग्गी खुली हुई छोड़कर उन्हें पार्क कर रहे हैं, ताकि चोर इसे देखकर चले जाएं कि उनके पास चुराने को कुछ भी नहीं है.

डिग्गी खुली छोड़ कर रहे हैं कार पार्किंग

कार तोड़कर सामान चोरी होने की घटनाओं से परेशान लोगों ने जो तरीका अपनाया है, वो वाकई अनोखा है. न तो वे अपनी गाड़ियों को लॉक कर रहे हैं और उनकी डिग्गी को खुला छोड़ देते हैं. कार को खुला छोड़ने का मतलब ये है कि उनके पास चुराने के लिए कुछ भी नहीं है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में यहां वाहनों से चोरी होने के मामले बढ़ गए थे, ऐसे में लोगों ने अपनी गाड़ी टूटने से बचाने के लिए कारों के दरवाज़े और डिग्गी खुला छोड़ना शुरू कर दिया. इस तरह कम से कम चोर उनकी पार्क की हुई गाड़ी की खिड़की या फिर कांच नहीं तोड़ेंगे.

बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं चोरी की घटनाएं

लोग अपनी लग्ज़री कारों के खिड़की दरवाज़े और ट्रंक खोलकर कार पार्क कर रहे हैं क्योंकि बे एरिया में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं. NBC Bay Area की रिपोर्ट के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में कार से चोरी की घटनाएं 200 फीसदी तक बढ़ गई हैं. लोग अपनी गाड़ियों की खिड़की पर नोट लिखकर रख रहे हैं कि – कृपया कार के दरवाज़े का इस्तेमाल करें और कांच नहीं तोड़ें. गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है. लोगों के इस एप्रोच पर पुलिस उन्हें चेतावनी दे रही है कि वे इस तरह करने से कार की बैटरी और टायर चुरा सकते हैं.

