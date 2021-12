गोल गले की स्वेटशर्ट में क्यों होता है V साइन? जानिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ...

तमाम ऐसी चीजें हमारे आस-पास होती हैं, जिनके बारे में हम रुककर (Interesting Facts of Daily Life) सोचते नहीं हैं. ऐसे ही दिलचस्प सवालों में से एक है – गोल गले की स्वेटशर्ट (Why Sweatshirts Have V Sign) में आखिर आगे की तरफ V साइन क्यों बना रहता है? क्या ये सिर्फ डिजाइन है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह (Interesting Facts) भी है.

हममें से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट (Fashion Statement) है. गले में आगे की तरफ बना हुआ त्रिकोण यानि ट्राएंगल (Triangle on Round Neck Sweatshirts) का निशान देखकर ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. वी नोच या फिर वी नेक के नाम से मशहूर इस डिज़ाइन को सबसे पहले स्वेटर्स और स्वेटशर्ट में एक लुक देने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके पीछे कुछ वजहें भी हैं.

1926 में पहली बार बनाया गया V-Notch

द रशेल एथलेटिक वेबसाइट के मुताबिक आज के जमाने में फैशन स्टेटमेंट बन चुके स्वेटशर्ट को सबसे पहले सन् 1926 में बेंजामिन रशेल ने बनाया था. उनकी स्वेटशर्ट में V-Notch बनाने के पीछे अहम वजह थी. दरअसल स्वेटशर्ट्स को सबसे पहले फुटबॉल जर्सी के तौर पर डिज़ाइन किया गया था. इसमें वी शेप में बनी डिजाइन पर एक मोटे कपड़े का पैच लगा हुआ होता था, जो ज्यादा पसीना सोख सकता था. इसके अलावा इस तरह का डिज़ाइन स्वेटशर्ट का शेप बनाए रखने में भी मदद करता था. यानि इस छोटे से साइन के पीछे बड़ा इतिहास छिपा हुआ है.

स्वेटशर्ट बदलती गई V-Notch वही रहा

स्वेटशर्ट के इतिहास से आगे बढ़ें तो वक्त के साथ-साथ इसका साइज़, डिज़ाइन और कपड़े में भी बदलाव होता चला गया. स्वेटशर्ट में हुडीज़ और टी-शर्ट्स बनने लगीं, लेकिन V-Notch साइन को वैसा का वैसा ही रहा. तो अगली बार आप जब स्वेटशर्ट खरीदें या पहनें तो आप इसके इतिहास के बारे में पूरी तरह जागरूक होंगे. ठीक उसी तरह जैसे जींस की छोटी पॉकेट के बारे में आप जान चुके हैं कि ये क्यों बनाई जाती हैं.

