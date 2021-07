समुद्र की गहराई से निकलकर किनारे आई दैत्याकार मछली, उठाने को बुलाने पड़े कई मजदूर

दुनिया में कई तरह के जीवजंतु भरे पड़े हैं. समुद्र के अंदर की दुनिया (World Inside Sea) तो और भी ज्यादा रहस्य्मय है. वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इन जीवों की तलाश में समुद्र की गहराइयों में कैमरा फिट कर नजर रखते हैं. लेकिन कई बार बिना किसी मदद के ही कुछ ऐसे राज सामने आ जाते हैं जो शॉकिंग होते हैं. हाल ही में अमेरिका के ऑरेगोन (Oregon) में अचानक इतनी बड़ी मछली बहकर किनारे आई जिसे देख लोग हैरान हो गए. ये मछली काफी बड़ी थी और आज से पहले इतनी बड़ी मछली कभी देखी नहीं गई थी.यूएस ऑफिशियल्स तब हैरान रह गए जब उनकी नजर अचानक समुद्र किनारे बहकर आई विशालकाय मछली पर पड़ी. इतनी बड़ी मछली की प्रजाति आज से पहले कभी नहीं देखी (Biggest Fish Ever Seen) गई थी. इसे ऑरेगोन के एक वीरान बीच पर पकड़ा गया. इसे पिछले हफ्ते समुद्र किनारे तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने सबसे पहले देखा था. हालांकि, एक बुरी चीज ये हुई कि जब मछली किनारे मिली, तब वो मर चुकी थी. हालांकि, इसकी बॉडी सड़ी हुई नहीं थी, जिसका मतलब उसकी मौत मिलने से कुछ समय पहले ही हुई थी.नॉर्थ ऑरेगोन के सीसाइड एक्वेरियम की असिस्टेंट मैनेजर टिफ़नी बूथे ने बताया कि 45 किलो की ये मछली एरिया में पहली बार दिखाई दी. उसकी बॉडी ऑरेंज और सिल्वर स्केल्स से भरी थी. हालांकि टिफनी ने बताया कि जब मछली मिली तब उसकी मौत हो गई थी. लेकिन बॉडी की हालत देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि किनारे आने से कुछ समय पहले ही इसकी मौत हुई थी क्यूंकि बॉडी सड़ी नहीं थी.एक्वेरियम ने इस मछली की फोटोज फेसबुक पर शेयर की. इसके बाद से तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई. लोग मछली का साइज देख हैरान हैं. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries के हैडी डेवर जो कि एक रिसर्च बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव की वजह से मछली का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया होगा. इसकी अब जांच की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि मौसम में बदलाव की वजह से समुद्री जीवों में काफी बदलाव आ रहा है.बीच पर मिली इस मछली को अब फ्रीज़ किया जाएगा. इसके बाद इसे काटकर रिसरचर्स इसकी गहन जांच करेंगे. ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मछली में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? साथ ही इसके पेट को फाड़कर रिसर्च की जाएगी कि आखिर ये क्या खाती थी? इसकी डायट और साइज का भी पता लगाया जाएगा. इसके बाद मछली की हड्डी को डिस्प्ले में लगाया जाएगा.