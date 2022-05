मुफ्त खाने के चक्कर में लोगों ने बदल डाला अच्छा-खासा नाम, अब चाहकर भी बदल नहीं सकते !

People Change Their Name for Free Food : ताइवान (Taiwan News) में एक खास डिश होती है -सुशी. ये लोगों को बहुत पसंद आती है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. जी हां, अगर यहां के लोगों को कोई फ्री सुशी (People Change Name for Free Sushi) खिलाने के बदले अपना नाम भी बदलने को कहे तो वे बदल लेते हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैकड़ों लोगों ने ताइवान में मुफ्त खाने के चक्कर में अपना नाम कानूनी तौर पर बदल डाला.

ये अजीबोगरीब कांड ताइवान में मार्च, 2021 में हुआ, जो दुनिया भर की सुर्खियों में छाया रहा. यहां का एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन Sushiro ने लोगों को ऑफर दिया था कि उन्हें अगर खाना फ्री चाहिए या फिर वे इसमें भारी डिस्काउंट चाहते हैं तो उन्हें अपना नाम कानूनी तौर पर बदलकर Salmon से जोड़कर रखना होगा. आश्चर्य की बात ये थी कि लोगों ने अपने नाम बदल भी लिए.

330 लोगों ने कानूनी तौर पर बदला नाम

इंटरनेशनल सुर्खियों में Salmon का ये किस्सा खूब मशहूर हुआ. लोकप्रिय सुशी रेस्टोरेंट चेन Sushiro ने ऑफर दिया था कि जिन लोगों के नाम में Salmon होगा, उन्हें कम दाम पर या फिर मुफ्त में सुशी खाने को मिलेगी. उनके साथ 5 और लोग भी मुफ्त में खाना खा सकते थे. लोगों ने इस ऑफर का फायदा उठाया और Household Registration Offices के कहने के बाद भी करीब 330 लोगों ने कानूनी तौर पर अपना नाम बदला. रेस्टोरेंट का प्रमोशन इतना चर्चित हुआ कि अब ये ताइवानी राजनीति में भी शर्मिंदगी की वजह बन गया.

अजीबोगरीब नामों में फंसे लोग

लोगों ने उस वक्त मुफ्त खाने के चक्कर में Salmon नाम से अजीबोगरीब नाम लिख लिए. कुछ लोगों के नाम तो वापस कानूनन बदल गए लेकिन कुछ लोग उसी अजीबोगरीब नाम के साथ फंसे हुए हैं. ताइवान के कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को 3 बार अपना नाम बदलने का अधिकार है. जिन लोगों का नाम नहीं बदला था, उन्होंने तुरंत ही पुराना नाम बदलकर रख लिया लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि बचपन में ही 2 बार उनका नाम बदला जा चुका है और अब एक और बार वे इसे बदल नहीं सकते. आज भी वे डांसिंग सैलमन, लाफिंग सैलमन जैसे नामों के साथ घूम रहे हैं.

