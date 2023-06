जैकी श्राफ की फ‍िल्‍म तेरी मेहरबान‍ियां आपने जरूर देखी होगी. जब एक कुत्‍ते से लोगों को इतना प्‍यार हो जाता है कि उसे अलव‍िदा कहने के लिए पूरा मोहल्‍ला एक साथ आ जाता है. ठीक इसी तरह ब्रिटेन में भी एक कुत्‍ते को अलविदा कहने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए. कुछ तो इतने भावुक हुए कि रोने तक लगे.यह सबकुछ हुआ जब कुत्‍ते के माल‍िक ने घर-घर जाकर लोगों को इन्‍विटेशन कार्ड दिया. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक, कुत्‍ते को कैंसर का पता चला था. तभी उसके माल‍िक ने उसे अस्‍पताल छोड़ने का फैसला किया ताकि उसका इलाज किया जा सके. उनके लिए यह इतना भावुक पल था कि वे खुद को रोक नहीं सके. उन्‍होंने एक इन्‍व‍िटेशन कार्ड बनाया और घर-घर जाकर लोगों के लेटरबॉक्‍स में इसे डाल दिया. कई लोगों के फ्रंट यार्ड में उन्‍होंने गिराया, ताकि सबको मिल जाए.इसमें उन्‍होंने कुत्‍ते के बीमार होने की जानकारी दी. साथ ही कुत्‍ते की ओर से लिखा, कैसे आप लोगों की मदद से मैं चहकता रहता था. इसलिए आज जब मैं विदा हो रहा हूं तो चाहता हूं कि आप हमारे सामने मौजूद हों. आप मेरे सिर पर थपथपाएंगे, उसे सहलाएंगे तो अच्‍छा लगेगा. मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा.

This is Mellow. He has terminal cancer, but he’s been walking his neighborhood with his human every day since 2019, so he has a lot of friends who will miss him… pic.twitter.com/FEv1iqk35m

— WeRateDogs (@dog_rates) June 6, 2023