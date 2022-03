खेतों में अचानक घूमता दिखा पीले पंजों वाला कुत्ता, ग्लव्स समझ कन्फ्यूज हुए लोग

दुनिया में कई तरह के जानवर (Weird Animals In World) देखे जाते हैं. कुछ अपनी अजीबोगरीब फीचर्स के कारण वायरल हो जाते हैं. ऐसे ही एक यूनिक डॉग की तस्वीर इन दिनों खूब शेयर की जा रही है. इस डॉग के पंजे पीले रंग (Dog With Yellow Paws) के हैं. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसने पीले रंग की क्लीनिंग ग्लव्स पहन रखी है. लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही निकली. इस पीले पंजे वाले कुत्ते को यूं ही यूके के खेतों के नजदीक आवारा घूमते हुए देखा गया था. वहां से अब इसे RSPCA Bath Cats and Dogs Home ले जाया गया है.

इस कुत्ते के बारे में स्टाफ्स ने कहा कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कुत्ते के पंजे का रंग पीला कैसे हो गया था? दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कुत्ते ने पीले रंग की ग्लव्स पहन ली थी. लेकिन नजदीक से पता चला कि असल में उसके पंजे का रंग ही पीला था. RSPCA Bath Cats and Dogs Home के स्टाफ्स के मुताबिक़, की कुत्ता किसी खेत में डाले गए पेसिटीसाइड पर चढ़ गया हो. इसकी वजह से ही उसके पंजे पीले हो गए होंगे. बता दें कि कुत्ते के पैरों में सूजन पाई गई थी.

खेतों में अकेले घूमता दिखा डॉग

RSPCA Bath Cats and Dogs Home की सीईओ रेचल जोंस ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही डॉग की स्थिति में सुधार आ जाएगा. साथ ही उसके पंजे पहले की तरह सफ़ेद हो जाएंगे. स्टाफ ने इसका नाम पंजों की वजह से मेरीगोल्ड रख दिया है. अब मैरीगोल्ड अपने लिए एक घर की तलाश में है जहां प्यार और दुलार के बीच वो सेटल हो पाए.

कुछ दिनों पहले पैदा हुआ था हरा बुलडॉग

बता दें कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें वीयर्ड कलर्स के डॉग चर्चा में आ जाते हैं. हाल ही में एक बुलडॉग ने हरे रंग के बच्चे को जन्म दिया था. ऐसे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं हो पाती, हालांकि, कुछ मामलों में ये सर्वाइव कर जाते हैं और लोगों का ध्यान काफी खींचते हैं. लेकिन मेरीगोल्ड के पंजे केमिकल की वजह से पीले हो गए थे. इसके पीछे जींस का कोई हाथ नहीं था.

Tags: Dog Breed, Dog Lover, Khabre jara hatke, OMG News, Shocking news, Weird news