जंगली हाथी को बीच रास्ते में लोगों ने डराया, इंटरनेट पर Video देख भड़क उठी पब्लिक

People Teasing Wild Elephant: जंगली जानवरों की बात करें तो इनमें हाथी इस धरती का सबसे विशालकाय जानवर माना जाता है. इसका वज़न क्विंटल्स में होता है और गलती से अगर ये गुस्सा हो जाए, तो सब कुछ तहस-नहस कर देता है. हालांकि हाथियों को ऐसा करते कम ही देखा जाता है क्योंकि ये जितने ताकतवर होते हैं, उतने ही शांत और समझदार भी. हालांकि कुछ इंसान ऐसे ज़रूर होते हैं, जो उनकी शराफत का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स काफी नाराज़ हो रहे हैं. वीडियो (Wildlife Viral Video) केरल का बताया जा रहा है, जहां एक हाथी को देखते ही लोग उसे परेशान करने लगे. यहां पर इंसानों के खराब व्यवहार का जवाब जानवर ने शराफत से दिया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. हाथी ने पूरी घटना के दौरान शालीनता दिखाई और चुपचाप खड़ा रहा.

हाथी को परेशान करते दिखे लोग

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग विशालकाय हाथी को सड़क पर देखकर रुक गए हैं. हाथी एक तरफ खड़ा है, लेकिन ये लोग उसके साथ सेल्फी लेने में जुटे हैं. इनमें एक शख्स तो स्कूटी हाथी के इतनी करीब रोककर खड़ा हो जाता है कि अगर हाथी का मूड ज़रा भी खराब होता तो वो भगवान को प्यारा हो जाता. उनकी हरकतों से हाथी डर जाता है और वो लगातार जंगल की ओर जाने की कोशिश करता रहता है. वहां मौजूद लोग इस पर हंसते रहते हैं लेकिन हाथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता.

Elephant, even after being a giant & strong animal, never intend to have conflict with human beings..🐘

But, why do we put our life in danger & then blame the animal ??

Behave responsibly, Be Safe..#GentleGiant #SafePassage

Via: @supriyasahuias pic.twitter.com/H2nik49k3T

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) October 30, 2022