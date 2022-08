'21 साल से कम हुई उम्र, तो दुकान पर नहीं मिलेगी फेंटी हुई क्रीम', जानिए क्यों लगाया गया ऐसा नियम?

People Under 21 Are Not Allowed for Whipped Cream: आपको ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होगा, जिन्हें दुकान से खरीदने के लिए एक निर्धारित उम्र तय की गई है. इसमें ज्यादातर चीज़ें नशे और लत से जुड़ी हुई होती हैं. सिगरेट, शराब, भांग और ऐसी चीज़ों को लेकर तो बात समझ में आती है, लेकिन अब अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट में लोगों को व्हिप्ड क्रीम लेने के लिए भी अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ रहा है. सुनने में ये अजीब है लेकिन इसके पीछे की वजह भी अपनी जगह ठीक है.

कई बार कुछ चीज़ें सीधे तौर पर नशीली नहीं होती हैं लेकिन अगर उनकी कुछ निश्चित मात्रा ज्यादा दिनों तक ली जाए तो ये लत बन जाती है. ऐसे में सरकार को इसे लेकर भी नियम बनाने पड़ जाते हैं. न्यूयॉर्क में एक ऐसे ही नए नियम के तहत किसी भी ऐसे शख्स को व्हिप्ड क्रीम यानि फेंटी हुई क्रीम का कैन नहीं बेचा जाएगा, जिसकी उम्र 21 साल से कम है. आइए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.

21 साल से कम उम्र में नहीं मिलेगी व्हिप्ड क्रीम

न्यूयॉर्क के सीनेटर जोसेफ एडाबो ने फेंटी हुई क्रीम के कैन का मुद्दा उठाया था, इके बाद नवंबर, 2021 से ही इस तरह के कैन कम उम्र के लोगों को नहीं बेचे जा रहे हैं. बिल के पास होने के बाद सीनेटर ने कहा था कि व्हिपेट्स कही जाने वाली क्रीम के कैन न्यूयॉर्क में जहां-तहां सड़कों पर मिल रहे थे. इसके अंदर नाइट्रॉस ऑक्साइड होता है, जो नशीले पदार्थ की तरह काम करता है. अमेरिका की ड्रग इनफोर्समेंट एडमिनिट्रेशन ने भी माना कि इससे कैमिकल वेपर्स पैदा होते हैं, जिससे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है.

ड्रग्स के तौर इस्तेमाल हो रहा था प्रोडक्ट

अमेरिका में कई जगहों पर Whipped Cream का इस्तेमाल कम उम्र के युवा ड्रग्स के विकल्प के तौर पर करते हैं. क्रीम के जिस कैन को खाया जाता है, उसे “Whippets” का नाम दिया जाता है. इसमें इस्तेमाल होने वाला नाइट्रॉस ऑक्साइड इसे नशीला बनाता है. अगर इसे ज्यादा वक्त तक रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए, तो ये दिल की धड़कनों को अनियमित कर देता है और हार्ट फेल्योर की वजह बन सकता है. यही वजह है कि इसे लेकर गंभीर होने की ज़रूरत पड़ी.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news