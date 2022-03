कोरोना काल में भी अपनी ड्रिंक जूठी करवाकर पीते हैं लोग, खूबसूरती के दीवानों को नहीं लगता बीमारी से डर

ज़रा सोचिए लोगों का पागलपन क्या नहीं करवाता. जिस कोरोना काल में हर कोई एक-दूसरे से दूरी, और फिज़िकल डिस्टेंस बनाकर चल रहा है. लोग अपनों के भी करीब जाने से काफी हद तक परहेज़ करने लगे ऐसे में कुछ सनकी हैं जिन्हें जूठी ड्रिंक पीने का चस्का चढ़ा हुआ है. वो भी इस हद तक कि गिड़गिड़ाने पर उतारु हो जाते हैं लोग.

बिकिनी बरिस्ता (Bikini barista) ने बताया कि कस्टमर्स TikToker, @xomorris की खूबसूरती और अदाओं के इस कदर मुरीद हैं कि कोरोना पैनडेमिक के खौफ को दरकिनार कर उससे एक बार अपनी ड्रिंक जूठी करवाकर पीने के लिए बेताब रहते हैं. उनकी ग्लास को एक बार अपने होठ से छू लेने के लिए लोग उसे पैसे देने को भी तैयार रहते हैं. हालांकि उस महिला को ये सब थोड़ा अजीब लगता है. मगर लोगों की खुशी के लिए वो ऐसा करने को तैयार है.

होठों से छू लो तुम, मेरी ‘ड्रिंक’ अमर कर दो

राजबब्बर पर फिल्माया गया गाना ‘होठों से छू लो तुम मेरा गीत अगर कर दो’ ये कोई कल्पना मात्र नहीं थी. वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा फितूर होता ही है. ठीक ऐसी ही एक कहानी एक फेमस TikToker, @xomorris ने अपने अकाउंट पर शेयर की जहां उसने बताया कि एक रेस्टोरेंट में कस्टमर्स उससे एक बार अपनी ड्रिंक जूठी करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. वो अपने होठों से उनके पेय पदार्थ को छू लेने के लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं.

खुशी और सम्मान के लिए पूरी करती हैं ख्वाहिश

टिकटॉक पर तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली इंफ्लूएंसर ने इससे जुड़ा अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि लोगों की ऐसा रिक्वेस्ट सुन कर पहले तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता था कि वो लोग उससे अपना ड्रिंक खराब करने को क्यों कह रहे हैं. मगर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि दरअसल वो लोग उन्हें इतना चाहते हैं कि उनका जूठा पीकर खुद को खुशनसीब समझेंगे (People love them so much that they will consider themselves lucky to have a drink touched by their lips). जिसके बाद उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपने चाहने वालों का दिल न दुखाने का फैसला किया और उनकी इच्छा का मान रख एक-एककर सबकी ग्लास को अपने होठों से लगाने लगी. लोग उन्हें लकी भी मानते हैं लिहाज़ा हर कोई कोविड के डर से इतर उस पल को एंजॉय करने में मशगूल रहता है.

