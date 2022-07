दैत्याकार अजगर को देखकर शॉक्ड हो गए लोग, मैदान से लेकर घर की दीवार के रास्ते आंगन तक में रेंगता नज़र आया

इंटरनेट की दुनिया में अब किसी से कुछ भी छुपा या अनजाना नहीं रहा. एक जगह बैठकर भी दुनिया भर से जुड़ी जानकारियां देखी-सुनी जा सकती है. फिर भी प्रकृति के ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे पूरी तरह वाकिफ होने का दावा नहीं किया जा सकता. नित नए जीव, और घटनाएं सामने आकर हर किसी को चौंका जाती है. इसी कड़ी में एक ऐसा जीव कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है जो अपने वास्तविक आकार का कई गुना ज्यादा दिखाई दिया.

IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर अकाउंट पर एक दैत्याकार अजगर का वीडियो शेयर किया, जिसे देख हर कोई शॉक्ड है. लोगों के जेहन में सवाल कौंध पड़ा कि क्या ये असली है? खुद सुशांत नंदा ने लिखा कि ‘मैंने कई फोटो शॉपिंग वीडियो देखे थे… लेकिन यह एक ऐसी तस्वीर थी जिसने मुझे चौंका दिया’.

विशाल अजगर को देख चौंक गए लोग

वीडियो शेयर होने के बाद अधिकतर लोगों का एक ही सवाल है कि क्या ये असली है या फिर कैमरे का कमाल. दरअसल वीडियो में जो पाइथन नज़र आ रहा है उसकी लंबाई देख आप भी चौंक जाएंगे. बाहर के मैदान से लेकर घर की ऊंची रेलिंग पर चढ़कर घर के आंगन तक में एक साथ उसके शरीर ने अतिक्रमण कर रखा था. विशाल अजगर का शरीर देखकर कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक जालीदार पाइथन की तरह लग रहा है. जिस वक्त अजगर एक घर की दहलीज़ को पारकर अंदर गया, वहां कि तस्वीरें और चौंकाने वाली थी. ज़मीन, फिर घर की बाउंड्री और उसके बाद काफी दूर तक घर के अंदर दिखाई दे रहा था अजगर. जिसे देख किसी का भी शॉक्ड होना लाज़िमी था. लिहाज़ा ट्विटर यूज़र्स भी इसे देख कर हैरान हुए बिना नहीं रह पाए. लेकिन ये सवाल बना हुआ था कि क्या ये असली है, और किस जगह दिखाई दिया ये विशाल दैत्याकार अजगर?

I had seen many photo shopped videos…

But this was a photo shocked one to me 😳

Via Escribano pic.twitter.com/y6E0uTIAfx

