1 सुई से गुब्बारे की तरह फूले महिला के होंठ, मास्क हटाते ही फट गई प्रेमी की आंखें!

प्रकृति के साथ खिलवाड़ का अंजाम अक्सर बुरा ही होता है. नेचुरल को छोड़कर जब कोई आर्टिफिशियल का रुख करता है तो लेने के देने पड़ ही जाते हैं. पहले भी कई लोगों ने अपना ऐसा अनुभव साझा किया जब कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट उन्हें महंगा पड़ गया. और बुरे दौर से गुज़रना पड़ा सो अलग.

25 साल की क्लियो सिम्स (Cleo Symes) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट (Cosmetic treatments) के नाम पर उसे ऐसे भयानक वक्त से गुज़रना पड़ा जब उसे खुद को देखकर डर लग गया. उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगे. क्लियो को लगने लगा की अगर उसके चेहरे का हाल ऐसा ही रहा तो वो किसी को सूरत दिखाने लायक नहीं रहेगी. आप भी देखिए क्या हुआ जब एक महिला ने अपने होठों के साथ किया आर्टिफिशियल ट्रायल.

फिलर इंजेक्शन ने बिगाड़ दी सूरत

सालों पहले एक शौक ने क्लियो को कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट की तरफ आकर्षिक किया था. तब उन्हें लगा था कि उनकी नेचुरल ब्यूटी में कुछ कमी है जिसके लिए उन्होंने अपने होठों पर फिलर इंजेक्शन के ज़रिए उसका आकार बदलवा लिया. लेकिन अब उन्हें लगा कि उनकी पुरानी सूरत ज्यादा अच्छी थी लिहाज़ा उन्हें वो रुप वापस चाहिए था जिसके लिए उन्होंने लिप फिलर डिज़ॉल्व्ड (lip fillers dissolved) इंजेक्शन के ज़रिए अपने होठों को ठीक करने का प्रॉसेस किया जिसका इतना भयावह रुप सामने आया. उनके होठ फूल कर गुब्बारा बन गए. चेहरा बंदर की तरह लगने लगा. फिलर डिज़ॉल्व के बाद की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर की जिसके बाद यूज़र्स उन्हें देखकर शॉक्ड रह गए.

कुछ दिन बाद नॉर्मल हुए होंठ तो चेहरा देखकर मिली राहत

चेहरा देखकर प्रेमी हुआ शॉक्ड

लिप फिलर डिज़ॉल्व के बाद क्लियो ने अपने प्रेमी के सरप्राइज़ करने का प्लान किया था वो उसके साथ मास्क पहन कर घूमने निकली. लेकिन जैसे ही मास्क हटाया प्रेमी उसके फूले हुए होठ देखकर सरप्राइज़ की जगह शॉक्ड रह गया (Boyfriend was shocked to saw her swollen lips) फिर ज़ोर-ज़ोर से हंस पड़ा. क्लियो ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ दिन तक इंतज़ार किया होठों के वापस अपने रुप में आने का. और वाकई कुछ दिन में धीरे-धीरे होठ अपने वास्तविक शेप में आने लगे तब जाकर उन्हें राहत मिली. क्लियो ने होठ नॉर्मल होने के बाद का भी वीडियो शेयर किया जिसे देखकर यूजर्स ने उन्हें बधाई दी और राहत महसूस की. वहीं अब क्लियो ने फैसला किया कि वो अब कभी ऐसा ट्रिटमेंट नहीं करवाएंगी.

