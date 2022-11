VIDEO: शादी में दादी का धमाकेदार डांस देख दंग रह गए लोग, खुशी के इज़हार में उम्र को नहीं बनने दिया बाधा

शादी ब्याह का माहौल हो और नाच-गाना ना हो, इंडिया में भला ऐसा कैसे हो सकता है. यहां तो खुशी का हर छोटा बड़ा पल डांस से शुरू हो के डांस पर ही खत्म होता है. कुछ भी अच्छा हुआ नहीं कि हर कोई खुशी से झूम उठता है और हो जाता है सेलिब्रेशन. असल में डांस सिर्फ परफॉरमेंस नहीं बल्कि खुशी ज़ाहिर करने का सबसे अच्छा तरीका भी माना जाता है. उसी से पता चलता है की आप कितने उत्साहित हैं. बस इसी बात को गांठ बांधकर एक दादी ने शादी में ऐसा डांस दिखाया कि हर कोई अपना डांस भूलकर बस उन्हें ही देखता रह गया.

ट्विटर पेज @Gulzar_sahab पर शेयर वीडिओ में शादी में दादी का डांस देखकर लोग दंग रह गए. शादी समारोह में उत्साहित दादी ने अपनी खुशी का इजहार धांसू पंजाबी गाने पर कमाल का डांस कर किया तो लोगों ने कहा खुशी के इजहार की कोई उम्र नहीं होती. दादी का डांस सब पर भारी पड़ा और लोग बस उन्हें ही देखते रह गए.

शादी में दादी के डांस ने लगाया तड़का

वायरल वीडियो में शादी समारोह के दौरान लोगों की भीड़ मौजूद हैं सभी थिरक रहे हैं लेकिन जो लाइमलाइट लाल साड़ी पहनी दादी को मिली वो किसी और के बस में नहीं. खुशी और उत्साह डांस करती दादी के चेहरे पर साफ झलक रहा था. अपनी खुशी का इजहार वो अपने ही अंदाज में कर रही थी. लेकिन इस दौरान उन्होंने ग्रेस का पूरा ख्याल रखा. दादी के डांस में खुशी और उत्साह भी दिख रहा था, नजाकत और अदब भी दिखाई दे रहा था. उत्साह के बावजूद शालीनता का दामन दादी ने थाम रखा था. तभी तो समारोह की सारी चकाचौंध दादी ने लूट ली.

