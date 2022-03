प्रेगनेंट महिला का विशाल पेट देख लोग दंग रह गए, क्या कोख में एक साथ पल रहे हैं 11 बच्चे?

मां बनना एक महिला के जीवन का सबसे खुशी का पल होता है, साथ ही होता जीवन में आने वाले सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत जहां शरीर के आकार से लेकर खान-पान, दिनचर्या, एहसास सब बदल जाता है. कोई इस दौर को खुशी-खुशी पार कर लेता है तो कोई खुद को लेकर सशंकित रहने लगता है. मगर इन सबके बीच खुशी तलाशने की कोशिश बनी रहनी चाहिए.

कैलिफोर्निया (California) की 32 साल की ब्रुक लूनी (Brook Luney) ऐसी माओं में से एक हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को दिल खोल कर एंजॉय कर रही हैं. इतना ही बाकायदा अपने भारी-भरकम बेबी बंप को सोशल मीडिया में न केवल फ्लॉन्ट कर रही हैं बल्कि उस पर मिलने वाले अजीबो गरीब कमेंट्स को पढकर मज़े भी ले रही हैं. दरअसल ब्रुक लूनी का पेट 9वें महीने तक पहुंचकर इतना विशाल हो गया है देखने वाले अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनकी कोख में ज़रूर 11 बच्चे पल रहे होंगे.

सौ. टिकटॉक: बड़ा पेट देखकर भ्रम में पड़ गए लोग बोले, कोख में पल रहा है वयस्क

कोख में ही बना लिया घर !

ब्रुक लूनी (Brook Luney) पहले से ही 5 बच्चों की मां हैं. और अब वो अपने 6ठें बच्चे को जन्म देने वाली हैं. इस दौरान उनका पेट इस कदर फूल गया है कि देखने वाले शॉक्ड हो जाएं. शरीर का आधा से ज्यादा हिस्सा तो पेट ने ही कवर कर लिया. मगर लूनी जो बेहद खुशमिज़ाज महिला हैं उन्होंने बिनी किसी संकोच के अपने विशालकाय बेबी बंप की तस्वीरें अपने टिकटॉक अकाउँट पर शेयर की. प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों से गुज़र रही लूनी ने पेट का वीडियो बनाकर साइट पर शेयर किया (Video of the last days of pregnancy shared on the site) जिसके बाद एक से बढकर एक कमेंट देखने को मिले. जिसमें एक शख्स ने लिखा कि ‘निश्चित ही बच्चे ने कोख में ही अपना मकान बना लिया है और इंटरनेट सेवाओं के साथ वहां रह रहा है.’

सौ. टिकटॉक: महिला की प्रेगनेंसी का वीडियो देखने के बाद मिले मजेदार कमेंट्स

मज़ेदार कमेंट्स का उठा रही है लुत्फ

वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें एक से एक मज़ेदार कमेंट्स मिल रहे हैं (After sharing the video, she is getting one to one funny comments.) जिन्हें पढ़कर लूनी दुखी नहीं होती बल्कि इन्हें वो बहुत एंजाय कर रही हैं. हालांकि बुरी नियत वाले कमेंट्स वो हटा देती हैं. ताकि आस-पास नकारात्मक नहीं सकारात्मक माहौल बना रहे. अब बात उन कमेंट्स की जिनमें से एक ने लिखा कि आपको एक, दो या तीन नहीं बल्कि एक साथ 11 बच्चे पैदा होने वाले हैं (Not one, two, but 11 children are going to be born). तो वहीं एक यूज़र ने लिखा कि वो ‘बच्चे को नहीं बल्कि एक वयस्क को जन्म देने वाली हैं’. साथ ही लूनी अपनी तस्वीरों के ज़रिए उन माओं का हौसला बढ़ाना चाहती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर को लेकर असहज स्थिति में आने लगती हैं.

