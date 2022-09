आकाश में टिमटिमाती रोशनी की लड़ी देख आश्चर्य में लोग, कुछ ने कहा परी तो कुछ ने कहा एलियन की ट्रेन

लंबे वक्त से एलियंस को लेकर सवाल उठते रहे हैं. उनके होने या ना होने का भ्रम हमेशा से बना हुआ है. वो किस ग्रह पर रहते हैं क्या वो बीच बीच में धरती पर भ्रमण करने भी आते हैं या फिर क्या वो अपने ग्रह से धरती पर निगरानी करते हैं. अगर धरती पर आती है तो कभी कोई उन्हें देख क्यों नहीं पाया? इन तमाम सवालों को एक बार फिर से उस रौशनी ने जागृत कर दिया जो आकाश में टिमटिमाते हुए लोगों की नजरों में आ गई.

ट्विटर के @KaustuvaRGupta पेज पर शेयर वीडिओ में आकाश में टिमटिमाती लाइटों की लड़ी सी दिखी तो लोग अचरज में पड़ गए. कैमरे में उस रौशनी को कैद करने की होड़ के बीच कुछ लोगों ने उसे परियों की ट्रेन कहा, तो कुछ लोगों को लगा कि हो न हो ये एलियन्स की स्पेशशिप है जिसमें वो सवार होंगे. वीडियो को लेकर लोग कंफ्यूज़ हो रहे हैं.

आकाश में दिखी जगमगाती लाइटों की लड़ी

यूपी के हरदोई में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने लोगों के बीच कौतूहल जगा दिया. रात के अंधेरे में आकाश में कुछ ऐसी टिमटिमाती रौशनी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा जो सामान्य नहीं था. यही वजह है कि आकाश में चमकती लाइट को लोग फटाफट कैमरे में कैद करने लगे. आकाश में चमकती लाइटों का नजारा कुछ वैसा ही था जैसा मेट्रो सिटीज में रात के वक्त मेट्रो को चलते देखेंगे. यानी हर तरफ अंधेरा और सिर्फ ट्रेन के भीतर जलती टिमटिमाती रोशनी. लेकिन ये मेट्रो नहीं थी ना ही कोई और ट्रेन थी. ऐसे में सवाल था कि आखिर ये रौशनी थी क्या. वीडिओ में रौशनी को देख कुछ बच्चे चिल्लाते सुने गए कि यह परियों की ट्रेन है, इस ट्रेन में परियां सवार होंगी. लेकिन बहुत से लोगों का मानना है की इन लाइटों का नाता रिश्ता एलियंस से है. ये एलियन की स्पेशशिप हो सकती है.

The #bizarreline of dotted lights in the sky was witnessed by the locals in #Shravasti, #Hardoi, #Lucknow, and #Kanpur on Monday Late Night

— Kaustuva R Gupta (@KaustuvaRGupta) September 12, 2022