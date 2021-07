Perfect Marriage Age: गणित की एक किताब में लिखी शादी की सबसे सही उम्र, आपकी सोच से बिल्कुल उल्टी है ये रिसर्च

Perfect age for marriage: शादी करने के लिए सबसे सही उम्र आपके हिसाब से कितनी है? कई लोगों के लिए 21-22 साल तो कई लोगों के लिए करियर सेट करने बाद या फिर 28-29 की उम्र में शादी करना सबसे सही है. अब इसी को लेकर एक गणित की किताब (Mathematics Book) में बताया गया है कि असल में शादी करने के लिए आप तैयार होते हैं या कब आपको ऐसा करना चाहिए.दरअसल, बोफिन टॉम ग्रिफिथ्स और ब्रायन क्रिश्चियन (Boffins Tom Griffiths and Brian Christian) ने अपनी पुस्तक, एल्गोरिथम टू लिव बाय: द कंप्यूटर साइंस ऑफ ह्यूमन डिसीजन (Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions) में, जीवन साथी के लिए कमिटेड (Committed to life partner) होने की सबसे अच्छी उम्र 26 साल (Perfect age for marriage) बताई है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें गणित की एक एल्गोरिथम (Mathematical algorithm) के अनुसार शादी करने का सही समय बताया गया है.आपको बता दें कि द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में इससे जुड़े एक नियम को समझाते हुए बताया गया है कि एक बार जब आप एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ पूरा करने का 37% रास्ते तय कर लेते हो, तो आप उस सही जगह पर पहुंच गए होते हैं जहां पर निर्णय लेना है. उदहारण के तौर पर अगर औसत व्यक्ति 18-40 की उम्र के बीच अपने पार्टनर या मैच की तलाश में है, तो 26 आदर्श उम्र (Ideal age) है.हांलाकि, यूटा विश्वविद्यालय (University of Utah) के समाजशास्त्री निकोलस एच वोल्फिंगर (Sociologist Nicholas H. Wolfinger) ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया. जुलाई 2015 में की गई एक स्टडी के मुताबिक उन्होंने पाया कि तलाक से बचने (Avoid divorce) के लिए शादी करने की सबसे अच्छी उम्र 28-32 है. हांलाकि, सभी लोगों का अपना मत और निजी फैसला है कि उसे कब और कैसे शादी करनी है.