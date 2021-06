घर के कोने में गड्ढे को इग्नोर करता रहा परिवार, हुई खुदाई तो खुला 500 साल पुराना राज़

अगर आपको घर की सफाई करते वक्त अपने ही घर में इतिहास में दबा पुराना राज़ (Secret of Living Room) मिल जाए तो कैसा होगा? आपके साथ ये भले न हुआ हो, लेकिन प्लाइमाउथ (Plymouth) के रहने वाले कोलिन स्टियर (Colin Steer) के साथ हुआ. रिटायर्ड कोलिन घर को थोड़ा सजाने में जुटे थे, इसी बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि वो 10 साल से यही राज़ फाश करने की कोशिश कर रहे हैं.कोलिन का ये राज़ था 500 साल पुराना एक कुआं (500 year old well under room), जो उनके लिविंग रूम में मौजूद था. घर की सेटिंग बदलने के मूड में जब उन्होंने अपना कार्पेट हटाया तो उन्हें ये गड्ढा मिला. जब उन्होंने इसे खोला तो अंदर सैकड़ों साल पुराना ( (500 year old well) कुआं था. कोलिन ने इसे थोड़ा और खोदा तो उनके हाथ एक मध्यकालीन ज़माने की तलवार (Medieval time sword) लगी. तब उन्हें यकीन हो गया कि कुआं सामान्य नहीं, ऐतहासिक है.कोलिन बताते हैं कि उन्हें पहले लगा कि यहां किसी को दफनाया गया होगा. हालांकि बाद में पता चला कि ये 500 साल पुराना कुआं हो सकता है. 70 साल के कोलिन ने बताया कि जब 5 फीट तक की खुदाई के बाद उन्हें चमड़े के केस में तलवार मिली. उनका मानना है कि तलववार और पुरानी हो सकती है, लेकिन उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है. ये घर सन् 1895 का बना है और 1988 में वे खुद यहां शिफ्ट हुए थे. उन्हें इस घर का इससे पहले का इतिहास भी नहीं पता है. उन्होंने पुराना नक्शा हासिल करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ.वे यहां कई साल से रह रहे हैं, लेकिन इस कुएं का पता उन्हें 10 साल पहले ही घर की सेटिंग बदलते वक्त मिला. ये कुआं करीब 17 फीट गहरा है और इसमें 4 फीट तक पानी भरा हुआ है. कुएं का पानी काफी साफ है. 10 साल से वे इस कुएं में खुदाई और रिसर्च में लगे हुए हैं. फिलहाल उनका कहना है कि वे कुएं की दीवार को बढ़ाकर इस जगह को कॉफी टेबल की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं. उन्होंने इसे एक ट्रैप डोर से बंद कर रखा है.