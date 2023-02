पेट के लिए कुछ भी करने को मजबूर होते हैं लोग, सिर पर बोझा उठाकर साइकिल चलाते शख्स को देख पसीजा दिल

जब इंसान मजबूर होता है तो उसमें कुछ भी कर सकने की क्षमता अपने आप आ जाती है और वो हर काम के साथ बैलेंस बनाना सीख ही लेता है. ठीक वैसे ही जैसे एक वायरल वीडियो में साइकिल चलाते शख्स का बैलेंस देख आप दंग रह जाएंगे. भीड़ भरी रोड पर शख्स साइकिल पर पैडल तो मार रहा है, लेकिन हाथ हैंडल पर नहीं है. हाथों से उसने सिर पर रखा भारी बोझा पकड़ रखा है. फिर भी स्पीड कम नहीं है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने की जल्दी जो है.

ट्विटर के @ValaAfshar पर शेर एक वीडियो में एक शख्स साइकिल चलाते हुए सिर पर बोझा लादकर ले जाता दिखाई दिया. उसकी मजबूरी और गरीबी देख दिल दुखी हो उठा. वीडियो साबित कर रहा है कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती. वीडियो को 2.77 लाख व्यूज़ मिले हैं.

सिर पर बोझा लादकर सरपट दौड़ाई साइकिल

वायरल वीडियो में एक शख्स भीड़भाड़ वाली सड़क पर तेजी से साइकिल दौड़ाता नजर आ रहा है. इस दौरान उसके हाथ हैंडल पर होने के बजाय सिर पर लदे सामान को पकड़ने में लगे हुए हैं. क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही से सामान नीचे गिरकर खराब हो सकता है. और उसे सामान को सही सलामत उसके मुकान तक पहुंचाने की जल्दी है, क्योंकि काम पूरा करने के बाद ही उसे मिलेगा उसके दिन का मेहनताना और भर पायेगा घर वालों का पेट. परिवार का पेट पालना हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए मजबूर रहता है. खुद-ब-खुद मजबूरी और जरूरत के साथ बैलेंस बनाना इंसान सीख ही लेता है. ठीक वैसे ही जैसे इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है.

People work hard to earn a living. Be grateful for what you do. pic.twitter.com/ovtDGIL2SA

— Vala Afshar (@ValaAfshar) February 2, 2023