कंप्यूटर से भी तेज़ काम करता दिखा शख्स, टाइपिंग स्पीड देख चकरा जाएंगे आप, लोग बोले- ‘जल्द होगी AI की छुट्टी’

आज कल किसी के हुनर का आंकलन इस आधार पर होता है कि वो किसी भी काम के कितने कम समय में और कितने तेज स्पीड से अंजाम दे सकता है. जैसी रफ्तार वैसी आंकी जाती ही प्रतिभा. उसी हिसाब से मिलती है तारीफ भी. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से हीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चार्टबीट ने दस्तक दी है. लोग मानने लगे हैं कि उनकी रफ्तार का कोई सानी नहीं है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाई स्पीड काम करने के लिए मशीनों का होना जरूरी है. बहुत से इंसान भी ऐसे हैं जो अपनी रफ्तार और काबिलियत से लोगों को चौंका सकते हैं. मेडिकल शॉप में कंप्यूटर पर काम करते शख्स की टाइपिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे

ट्विटर अकाउंट @cctvidiots पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेडिकल शॉप के काउंटर पर बैठा शख्स कंप्यूटर से भी तेज स्पीड में काम कर लोगों को चौंका गया. उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी जबर्दस्त है कि उंगलियों को देख पाना मुमकिन नहीं. बिजली की स्पीड में काम कर वह फटाफट दवा के पर्चे निकालता देखा गया. वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

This receptionist at a busy pharmacy in India. pic.twitter.com/lYk80QQGav

