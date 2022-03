सांप को पानी पिलाने का क्या होता है अंजाम? बढ़ती गर्मी में दूध पिलाने की जगह करें ये काम

सांप को दूध पिलाने की खबरे आपने कई बार देखी-सुनी होगी, मगर सांप को अपने हाथों से पानी पिलाते शायद ही कभी सुना हो. आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएँगे जहां एक शख्स ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और जो हर किसी के बस की बात नहीं होती. हालांकि काम उसने अच्छा किया. बढ़ती गर्मी में सांप को पानी पिलाया.

अब वक्त आ गया जब हर बेजुबान पानी के लिए तरसेगा. हर दरवाज़े पर कुछ बूंद पाने के लिए भटकेगा. लिहाज़ा हमे अपने साथ-साथ उनके बारे में भी सोचना होगा. और हर मुमकिन इंतज़ाम भी करना होगा. ऐसा ही करता दिखा एक शख्स जो अपने हाथों से एक सांप को पानी पिला रहा था. मगर गुजारिश है कि आप हाथों से ऐसा काम करने कोशिश न करें, बेहतर है कि किसी बर्तन में पानी रख दे. जीव-जंतु खुद आकर पानी पी लेंगे. ट्विटर पर शेयर 49 सेकेंड के एक वीडियो को एक दिन में 12 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Summer is approaching. Your few drops can save someone’s life. Leave some water in your garden in a container for that can mean a choice between life & death for many animals🙏 pic.twitter.com/ZSIafE4OEr

