शख्स ने एलोन मस्क को बताया एलियन! इस पर ट्विटर CEO का आया मजेदार जबाव, बना चर्चा का विषय 

ट्विटर के CEO एलोन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं और ट्वीट्स के जवाब देने में अक्सर समय लेते हैं. अरबपति बिजनेसमैन ने हाल ही में एक ट्वीट का जवाब दिया जो उन्हें ‘एलियन’ और टेस्ला के ऑप्टिमस बॉट्स को ‘ एलियन हथियार’ के रूप में कल्पना करता है. इस पर एलोन मस्क के जवाब ने ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि ‘यही लक्ष्य है.’ ट्विटर यूजर DogeDesigner ने एक इमेज के साथ लिखा, ‘क्या होगा अगर @elonmusk एक एलियन है और ऑप्टिमस बॉट्स एलियन आक्रमण हैं?’ साथ ही उन्होंने हंसते हुए इमोटिकॉन भी पोस्ट किया. तस्वीर में एलोन मस्क और एक बॉट को दिखाया गया है.

ट्वीट ने एलोन मस्क सहित लाखों लोगों का ध्यान खींचा हैं. उन्होंने जवाब दिया, ‘उम्मीद है, एक दिन हम एलियंस होंगे और दूसरी दुनिया में सैर करेंगे’ एलोन मस्क के जवाब को 3.6 मिलियन से अधिक बार देखा गया और कई कमेंट्स भी मिले हैं. ट्विटर यूजर DogeDesigner ने उनके ट्वीट पर एलन मस्क के कमेंट का जवाब दिया और लिखा, ‘SpaceX निश्चित रूप से ऐसा संभव होगा’ उन्होंने स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट परीक्षण का एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें दो इंजन फायरिंग की गई. शेयर किए जाने के बाद से प्राइमरी ट्वीट को 3.9 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और इसकी संख्या अभी भी बढ़ रही है. साथ ही कमेंट्स की बौछार होने लगी.

What if @elonmusk is an alien & Optimus bots are the alien invasion? pic.twitter.com/SnrxwKwMUU

— DogeDesigner (@cb_doge) February 12, 2023