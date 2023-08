Uri Geller is convinced aliens exist: टीवी स्टार और हिप्नोटिस्ट उरी गेलर ने एक अद्भुत फोटो को ट्वीट किया है. जिसमें कथित तौर पर एक फीमेल एलियन को दिखाया गया है. उरी का कहना कि इस फीमेल एलियन की फोटो को देखने के बाद उनको यकीन हो गया कि एलियंस मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि फोटो देखने के बाद वह चकित रह गए. इस फीमेल एलियन को एक खाली पड़ी हुई बिल्डिंग के बेसमेंट में देखा गया था.

इस फीमेल एलियन को पहले किसने देखा? : उरी के ट्वीट के अनुसार, साल 2004 में मेक्सिको के न्यूवो लियोन में एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक खाली पड़ी हुई बिल्डिंग में इस फीमेल एलियन को देखा था. तब वह एलियन को देखने के कारण डर गया था. जहां पिछले महीने ही कथित तौर पर यूएफओ को आसमान में देखा गया था. कहा जाता है कि यह फोटो उसी सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ली गई थी.

‘अद्भुत है फीमेल एलियन की तस्वीर’

उरी गेलर ने फीमेल एलियन की इमेज को ‘एक्स’ [पहले ट्विटर] पर शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरे प्यारे दोस्तों. मुझे यह इमेज मेरे फ्रेंड व्हिटली स्ट्राइबर से मिली है. उरी गेलर इस एलियन की इमेज को लेकर आश्वस्त हैं कि वे ‘वास्तविक’ हैं. उन्होंने कहा कि तस्वीरें अद्भुत थीं. व्हिटली स्ट्राइबर एक लेखक है, जो दावा करते हैं कि 1985 में एलियंस ने उन्हें किडनैप कर लिया था.

My dear friends! I received this image from my friend Whitley Strieber ( Communion, The Hunger, Wolfen! And Alien Abduction ) Whitley said

That this image is probably real. It is also of one of the beings that he sees, and have seen and been with.

He thinks it is real because… pic.twitter.com/iWSfIpI1Bm

— Uri Geller (@theurigeller) August 23, 2023