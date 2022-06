घर में 100 कॉकरोच पालने के बदले डेढ़ लाख रुपये दे रही है कंपनी ! वजह भी जान लीजिए ...

Company Offerig Money to Infest Home With Cockroaches : घर में पाए जाने वाले जानवरों और कीड़े-मकोड़ों में से सबसे ज्यादा घिनौना इनसेक्ट कॉकरोच ही माना जाता है. अक्सर किचन में तबाही मचाने वाले कॉकरोच को शायद ही कोई घर में रखना चाहेगा, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी सैकड़ों कॉकरोच पालने (Company Offering People 1.5 Lakh for Infesting Home with Cockroach) के बदले 1.5 लाख रुपये ऑफर कर रही है. ये ऑफर सुनकर ही इंसान का दिमाग झन्ना जाएगा, लेकिन कंपनी के पास अपनी प्लानिंग (Weird Research Plan) है.

नॉर्थ कैरोलिना (North Carolina) बेस्ड पेस्ट कंट्रोल कंपनी दरअसल अपनी नई पेस्ट कंट्रोल दवा पर रिसर्च कर रही है. ऐसे में उसे एक साथ बहुत से कॉकरोच चाहिए, जिन पर वो इसका इस्तेमाल करके देख सके. अब कंपनी देश भर में ऐसे परिवार ढूंढ रही है, जिनके घर में कुछ नहीं तो कम से कम 100 कॉकरोचेज़ का झुंड छोड़ा जा सके. अगर कहीं ऐसा घर मिलता है तो वे इस घर में रहने वाले परिवार को $2000 यानि भारतीय मुद्रा में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा रकम देंगे.

कंपनी क्या करेगी कॉकरोच का ?

चूंकि ये कंपनी कीड़े-मकोड़ों को खत्म करने का सॉल्यूशन देती है, ऐसे में वो ऐसी जगह की तलाश में है, जहां वो अपनी सर्विस टेस्ट कर सके. उसे 5 से 7 ऐसे परिवारों की तलाश है, जहां कॉकरोचेज़ ने अड्डा बना रका हो. वो इन कीड़ों पर अपनी खास पेस्ट कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल करेगी. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टडी के ज़रिये ये देखा जाएगा कि नया ट्रीटमेंट ढीठ कॉकरोचेज़ पर कितना असरकारी है. जो भी परिवार अपने घर को कंपनी की रिसर्च के लिए देंगे, कंपनी उनके घर में 100 अमेरिकन कॉकरोच छोड़ेगी और इसकी फिल्म शूट करने की इज़ाजत भी देगी.

महीने भर चलेगा रिसर्च

हां, इस ऑफर के ज़रिये तो कॉकरोच छोड़ने के बदले परिवार को पैसे मिलेंगे ही, अगर स्टडी पूरी होने के बाद कहीं कोई कॉकरोच बच जाता है, तो कंपनी अपने खर्चे पर पारंपरिक कॉकरोच ट्रीटमेंट के ज़रिये उन्हें खत्म करेगी. इस रिसर्च में शामिल होने वाला घर कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में होना चाहिए और उन्हें कंपनी को लिखित में इसकी इज़ाजत देनी होगी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक Pest Informer की ओर से इस स्टडी में कुल महीने भर का वक्त लगेगा और ये परिवार और पालतू जानवरों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है.

