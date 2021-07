सुबह-सुबह पैंट उतार टॉयलेट करने गया शख्स, सीट से निकल प्राइवेट पार्ट में लटक गया अजगर

सांप बेहद खतरनाक जीव (Snakes- The Reptiles) होते हैं. चाहे वो विषैले हो या ना हो, उन्हें देखकर डर तो लगता ही है. लोगों की कोशिश होती है सांप से जितना दूर रह सके, उतना ही अच्छा है. ऐसे में जरा उस शख्स के बारे में सोचिये जो सुबह-सुबह बाथरूम गया हो और उस बिचारे को आइडिया भी ना हो कि उसके टॉयलेट सीट के नीचे एक खतरनाक सांप छिपा हुआ है (Snake Hidden In Toilet Seat) ? उससे भी खौफनाक बात कि उस सांप ने शख्स के प्राइवेट पार्ट (Snake Bite On Private Part) पर हमला भी कर दिया.ये खौफनाक मामला ऑस्ट्रिया से सामने आया. यहां एक सांप शख्स के प्राइवेट पार्ट में तब लटक गया, जब वो सुबह टॉयलेट करने गया था. शख्स के बाथरूम में ये सांप उसके पड़ोसी के घर से भागकर छिपा था. शख्स को इस बात की भनक भी नहीं थी. ऐसे में अचानक ही सांप ने शख्स के जेनिटल्स (Genitals) में अपने दांत गड़ा दिए. शख्स ने तुरंत उठकर देखा तो पाया कि टॉयलेट सीट के नीचे एक सांप मौजूद है. 65 साल के इस शख्स की पहचान उजागर नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया गया था.मेल ऑनलाइन में छपी खबर के मुताबिक, प्राइवेट पार्ट में काटे जाने के बाद शख्स को अस्पताल ले जाया गया. वहां उसकी जांच की गई, जिसमें नीचे छोटी सी स्क्रैच दिखाई दी. सांप जहरीला तो नहीं था लेकिन उसके दांत पैने थे. ऐसे में उसने दांत गड़ा दिए. डॉक्टर्स में टेस्ट में देखा कि कहीं उसे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है. हालाँकि. इसके कोई निशान नजर नहीं आए. शख्स को सिर्फ नीचे तेज दर्द हो रहा था, जिसके लिए बाद में उसे दवाइयां दी गई.मामले के सामने आने के बाद तुरंत इमरजेंसी सर्विस पर कॉल लगाया गया. वहां से सांप पकड़ने के एक्सपर्ट्स आए और उन्हीने टॉयलेट सीट में छिपे अजगर को बाहर निकला. ये अजगर शख्स के पड़ोसी का पालतू था. टीम ने उसे वापस उसके मालिक को दे दिया. इस अजगर के अलावा शख्स ने 11 अन्य सांप भी पाल रखे हैं. हालांकि, इनमें से कोई भी विषैला नहीं है लेकिन खतरनाक सभी हैं. ऐसे में शख्स को उन्हें ठीक से बंद कर रखने को कहा गया है. सांप के मालिक ने मीडिया को बताया कि उसे अहसास नहीं था कि उसका सांप भाग गया है. अगर उसे पता होता तो वो पहले ही लोगों को सतर्क कर देता.