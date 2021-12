PETA ने छिपकर खींची कसाईघर की सीक्रेट तस्वीरें, पर्स के लिए यूं उधेड़ी जाती है जानवरों की चमड़ी

आज के समय में कई तरह के ब्रांड्स लेदर बैग बनाने लगे हैं. इन बैग्स की कीमत उसके चमड़े की क्वालिटी पर निर्भर करती है. जैसी क्वालिटी, वैसा दाम. लोग भी अपने सोशल स्टेटस के हिसाब से इन लेदर बैग्स को खरीदते हैं. इस बीच पेटा (People for the Ethical Treatment of Animals) ने इंडोनेशिया (Indonesia) के एक कसाई घर में सीक्रेट तस्वीरें खींची. इस कसाईघर में लेदर बैग बनाने के लिए जानवरों की चमड़ी उधेड़ी जाती है.

इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में महिलाओं के मन में ब्रांडेड हैंडबैग्स का कितना क्रेज़ है, ये छिपा हुआ नहीं है. ये महंगे हैंडबैग्स कई जानवरों को मरकर उनकी चमड़ी से बनाए जाते हैं. खासकर छिपकली और सांप इसकी वजह से सबसे ज्यादा मारे जाते हैं. कई महंगे ब्रांड्स जैसे गुची और डिओर आदि के बैग्स सांप और मगरमच्छ के चमड़े से बनाए जाते हैं. ऐसे में इन्हें बनाई जाने वाली जगह की तस्वीरें जारी की गई है.

दर्द से छटपटाते जानवरों को देख सिहर जाएगी रुह

खुद पेटा ने, जो जानवरों के संरक्षण के लिए काम करती है, ने कसाईघर की सीक्रेट तस्वीरें खींची. इनमें साफ़ देखा जा सकता है कि कैसे इंडोनेशिया के कसाईघरों में जानवरों को बेरहमी से मारा जाता है. इनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है और फिर इसी से प्रॉडक्ट्स बनाए जाते हैं. इनमें से कुछ तस्वीरें इतनी वीभत्स हैं कि उन्हें दिखाया नहीं जा सकता. सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन जानवरों की चमड़ी इनके जिंदा रहते उधेड़ी जाती है.

जिंदा ही उधेड़ देते हैं चमड़ी

इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में सामने आया कि जानवरों को बेतहाशा टॉर्चर किया जाता है. छिपकली के चमड़े से लेदर पर्स, बेल्ट, वॉलेट और दूसरे फैशनेबल आइटम्स बनाए जाते हैं. कुछ वीडियोज में छिपकली का सिर काटने के बाद उसे छटपटाते देखा गया. इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद पेटा ने इन कसाईघरों के खिलाफ एक्शन लिया है. साथ ही लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि वो जानवरों की स्किन से बने प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें.

Tags: Ajab ajab news, Ajab Gajab, Animal Cruelty, Khabre jara hatke, Shocking news, Weird news