Shocking: कुत्ते-बिल्ली से लेकर चमगादड़ तक, कोरोना फैलाने वाले चीन में खुलेआम बिक रहा है जानवरों का मांस!

चीन में लोगों को क्या खाना-पीना पसंद है, यह किसी से छिपा नहीं है.. चाहे वो यूलिन का डॉग मीट फेस्टिवल (Yulin's Dog meat festival) हो या फिर बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल खाने (Eating placenta) की परंपरा हो लेकिन चीन समेत कई एशियाई देशों में भी लोग कई लोग ऐसे जानवरों का मांस खा रहे हैं, जिनकी वजह से कोरोना वायरस समेत कई बीमारियों के फैलने का खतरा है. दरअसल, पेटा (PETA) ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें जानवरों को काटने और बेचे जाने का खुलासा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि इसमें कई ऐसे जानवर भी शामिल हैं जिनके जरिए कोरोना वायरस के तेजी से फैलने संभावना है.आपको बता दें कि कई जानवरों को चीन (China), इंडोनेशिया (Indonesia), वियतनाम (Vietnam), थाईलैंड (Thailand), फिलीपींस (Philippines), लाओस (Laos) और श्रीलंका (Sri Lanka) के बाजारों में बेचा जा रहा है. आपको बता दें कि अप्रैल में, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानि डब्ल्यूएचओ (WHO/World Health Organization) ने सरकारों से इन बाजारों पर तुरंत प्रतिबंध (Ban on wet markets) लगाने के लिए कहा था. जानकारी के मुताबिक WHO ने सरकारों से मैमल (Mammal) प्रजाति के जानवरों की ब्रीडिंग (Breeding) और उन्हें खाने के लिए उनके ट्रेड पर बैन लगाने के लिए कहा था. साथ ही बाजारों पर उन्हें बेचे जाने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी लेकिन बावजूद इसके ऐसे बाजार अभी भी खुले हुए हैं.आपको बता दें कि इंडोनेशिया के सुलावेसी (Sulawesi, Indonesia) में वेट मार्केट (Wet market) में जांचकर्ताओं ने पाया कि चमगादड़ और चूहे अभी भी बेचे जा रहे हैं. मिरर की रिपोर्ट के अनुसार वहां सूअर, कुत्ते, सांप, मेंढक, मुर्गियां और बत्तख की ट्रेडिंग की जा रही है. जानकारी के मुताबिक पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानि पेटा (PETA) की नए फुटेज में भयानक मंजर दिखाई दे रहा है, जिसमें जानवरों को उनके मांस के लिए बांधकर बेचा जा रहा है. द मिरर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडोनेशिया में छोटे छोटे बंदरों को और भी छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता है. जानकारी के मुताबिक उसी बाजार में, सैकड़ों चमगादड़ एक छोटे से पिंजरे में लटकाए जाते हैं. आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड में एक बिल्ली को छोटे से पिंजरे के अंदर देखा गया जिसका एक पैर उसकी पीठ की ओर मोड़ दिया गया था. इसके अलावा लाओस (Laos) से मिली एक फुटेज से पता चलता है कि कच्चे मांस को बिना दस्ताने के गंदगी के साथ बेचा जा रहा है. आपको बता दें कि चीन के वुहान में भी एक वेट मार्केट है, जिसके लिए माना जाता है कि कोविड-19 महामारी (COVID19 Pandemic) की शुरुआत वहीं से हुई थी.जानाकरी के अनुसार इन बाजारों में बेची जाने वाली प्रजातियों में चमगादड़ भी शामिल हैं, जो कोरोन वायरस के सस्पेक्टेड कैरियर (Suspected carrier of corona virus)) माने जाते हैं. इन बाजारों को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां जिस तरह से जानवरों को रखा जाता है, उनके खून, मल आदि से कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा होता है. जिसकी वजह से जानवरों के साथ-साथ इंसानों में भी कोरोना वायरस और तेजी से फैल सकता है.पेटा के एक प्रवक्ता ने कहा, "ये बाजार घातक 'कोविड -21' (COVID-21) सहित नए जूनोटिक रोगों (zoonotic diseases) के लिए ब्रीडिंग का आधार हैं.' उन्होंने आगे जानकारी दी कि चीन के वुहान में हुआनन सीफूड होलसेल मार्केट (Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan), जहां माना जाता है कि कोरोनवायरस ने इंसानों को पहली बार संक्रमित किया था, वह बंद हो गया है और उस देश ने जंगली जानवरों को खाने और ब्रीडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा कि कई ऐसे बाजार पूरे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में खुले हुए हैं. "पेटा वैश्विक नेताओं से 'COVID-21' आने से पहले इन बाजारों को बंद करने का आह्वान कर रहा है"