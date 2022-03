लोगों के घर से गायब हो रहे थे पालतू जानवर, CCTV में कैद हो गई हैरान कर देने वाली सच्चाई!

इंसान और जानवरों के बीच एक अजब सा रिश्ता होता है. एक बार किसी जानवर से लगाव हो गया तो वो जीवन में सबसे खास हो जाता है. ठीक अपने बच्चे की तरह लोग उसे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं ऐसे में अगर कोई किसी के पालतू जानवर को चुरा ले जाए तो क्या होगा. एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जो बड़े पैमाने पर लोगों के घरों से उनकी बिल्लियां चुराते देखे गए.

ईस्ट बर्मिंघम (East Birmingham) में कई घरों से पालतू बिल्लियां गायब होने की घटनाओं के बाद सीसीटीवी का सहारा लिया गया जिसमें कुछ कैट नैपर्स कैद नज़र आए. कई लोगों की शिकायत थी कि उनकी बिल्लियां गायब हो रही हैं. पहले लगा शायद वो कहीं चली गई हैं मगर उन्हें Online साइट पर सेल करने के लिए देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया.

सौ.सांकेतिक: ऑनलाइन पालतू जानवरों वाली साइट पर पड़ी थी गायब बिल्लियों की तस्वीर

साइट पर दिखी गायब बिल्ली की तस्वीर

चेम्सली वुड, सोलिहुल (Chelmsley Wood, Solihull) की रहने वाले जोडी स्मिथ (Jodie Smith) अपनी बिल्ली की याद में बेहद परेशान थे. उनकी प्यारी पालतू बिल्ली अरलो (Arlo) जनवरी के अंत से ही गायब थी. जिसे लेकर वो पुलिस के पास भी गए थे. मगर अब तक उसका कहीं पता नहीं चला था. लेकिन पालतू जानवर बेचने वाली एक साइट पर अपनी दो साल की बिल्ली की तस्वीर देखकर वो चौंक गए. जिसके बाद जांच में पता चला की कई और बिल्लियां जो मालिकों के पास से कहीं गायब थीं, उन सभी की तस्वीरें पेट्स4होम्स (Pets4Homes) साइट पर पड़ी थीं.

सौ.सोशल मीडिया: हुडी पहनकर हाथों में बैग और बिल्लियों का खाना लेकर चलते हैं साथ

सीसीटीवी में नज़र आए बिल्ली चोर

साइट पर बिल्ली देखे जाने के बाद जोडी स्मिथ ने अपने मेन डोर के CCTV की पड़ताल की तो उसमें हुडी कैप वाली ड्रेस पहने दो लोग नज़र आए. जो दरवाजे और बागीचे में घुस-घुसकर कुछ तलाशते नज़र आ रहे थे. उनके हाथ में एक बिन और थैला भी जिसमें उन्होंने बिल्ली के बच्चे को उठाकर डाल दिया. मामला साफ हो गया. एक गैंग बाकायदा Pets की चोरी कर उन्हें पालतू जानवरों साइट पर बेचने का काम करते हैं (A gang steals pets and sells them on a pet site). एक और शख्स चार्लेन ने बताया कि उन्होंने भी कुछ संदिग्धों को थैले और बिन के साथ देखा तो पूछताछ में उन्होंने खुद को एनिमल चैरिटी टीम का हिस्सा बताया. जो आवारा पशुओं को पकड़ने में मदद करते हैं. गैंग ने खुद को PSDA संस्था का बताया. मगर उस संस्था ने इन दोनों संदिग्धों को पहचानने के इनकार करते हुए कहां कि ये दोनों कभी उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहे. ऐसे में साफ था दोनों सदस्य बिल्लियों की चोरी कर बेचने का काम करते थे. West Midlands Police को इस बारे में रिपोर्ट कर दी गई है और वो बिल्ली चोर गैंग की जांच कर रही है.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Weird news