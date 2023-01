सोते हुए बेहद मासूम लगा तेंदुआ, पहले नहीं देखी होंगी खूंखार शिकारी की ऐसी तस्वीर! लोगों बोले- शानदार क्लिक

जंगल के खूंखार शिकारियों की तस्वीरें या वीडियो अक्सर ही आपने बेहद खतरनाक रूप में देखी होगी या तो रुआब में या फिर शिकार करते हुए. लेकिन खूंखार शिकारियों को कभी शांत चित्त मुद्रा में या फिर आराम फरमाते शायद ही कभी देखा होगा आपने. क्योंकि अक्सर वो सोते हुए भी बेहद चौकन्ने रहते हैं और थोड़ी सी आहट पाते ही जाग जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक खूंखार शिकारी की ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जहां उसे बेफिक्र नींद में देख प्यार आ जाएगा.

IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर सोते हुए तेंदुए की एक ऐसी तस्वीर शेयर की जो देखते ही देखते वायरल हो गई. असल में वो खूंखार शिकारी पेड़ पर आराम की मुद्रा में इतना मासूम लग रहा था, जैसा पहले कभी नहीं दिखा होगा. फोटो क्लिक करने वाले की कमाल की टाइमिंग देख लोगों ने कहा शानदार क्लिक.

सोते हुए तेंदुए की तस्वीर वायरल

तेंदुए की वायरल तस्वीर में वो एक पेड़ पर दोनों हाथ पैर लटकाकर आराम से सोता दिखाई दे रहा है. उसकी मुद्रा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बच्चा खूब खेल तमाशा करने के बाद थककर बेहाल होकर सो जाता है. फिर उसे किसी भी चीज़ की कोई सुध नहीं रहती. आसपास होने वाली आहट उसे ज़रा भी सुनाई नहीं देती. ठीक वैसे ही जैसे वायरल तस्वीर में यह तेंदुआ नजर आ रहा है. वो सोते हुए किसी बच्चे की तरह ही मासूम लग रहा है. जिसकी वजह से लोग इस तस्वीर को बेहद पसंद कर रहे हैं.

Prove yourself to yourself, not to others. pic.twitter.com/ZXAeDFVB6I

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 24, 2022