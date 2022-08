'गर्लफ्रेंड की तलाश में है, तो प्रोफाइल पर कुत्तों के साथ लगाएं फोटो', रिसर्च में हुआ अजीबोगरीब खुलासा !

Picture With Dog Helps to Get Dates : अब ज़माना ऑनलाइन का है, ऐसे घर का सामान और सब्ज़ी-भाजी से लेकर गर्लफ्रेंड और डेटिंग पार्टनर भी लोग ऑनलाइन ही चुन रहे हैं. हालांकि इस मामले में हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती. किसी को आसानी से डेटिंग पार्टनर मिल जाता है और किसी को देर लगती है. अब इसके पीछे की वजह तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन लड़कों के लिए एक सलाह है कि वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर (Profile Picture with Dogs) में अपने पेट डॉग को भी शामिल कर लें तो उनका भला हो सकता है.

दरअसल स्पेन की University of Jaen की ओर से की गई एक रिसर्च में बताया गया है कि उन लड़कों को आसानी से डेटिंग पार्टनर्स (Dating Partner) मिल जाती हैं, जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पालतू डॉग्स (Girls Like Men with Pet Dog) के साथ लगाते हैं. ये एक रिसर्च है, जो बाकायदा 300 अलग-अलग कॉलेज स्टूडेंट्स पर की गई है. जिसके बाद निष्कर्ष निकाला गया है कि अगर ऑनलाइन डेटिंग ऐप की प्रोफाइल पिक्चर पेट डॉग्स के साथ हो, तो लड़कियां ऐसे लड़कों को तरज़ीह देती हैं.

डॉग के साथ पिक्चर लगाएं, गर्लफ्रेंड जल्दी पाएं

अब University of Jaen के शोधकर्ता तो ऐसा ही कह रहे हैं, जो उन्होंने 300 लड़कियों पर रिसर्च के बाद कहा है. स्टडी में बताया गया है कि जिन लड़कों की ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल में उनके साथ डॉग होता है, वे ज्यादा आकर्षक और सहज लगते हैं. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों को कुछ पुरुष और महिलाओं की फोटो डॉग के साथ टहलते हुए और अकेले जाते हुए दिखाई गई. इस फोटो के अलग-अलग पहलू पर मिले उत्तर को जब एनालाइज़ किया गया, तो पता चला कि लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा सहज थीं, जो छोटे डॉग के साथ थे. जबकि बिना पेट्स वाले लड़कों से उन्हें वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ.

बड़े डॉग्स के बजाय छोटे कुत्ते बेहतर

लड़कियों को उजाले और कम रोशनी में खींची गई फोटो, छोटे और बड़े डॉग्स के साथ खींची फोटो भी दिखाई गई. आखिरकार उन्हें छोटे कुत्तों के साथ दिखने वाले पुरुषों को संवेदनशील और सरल महसूस किया. इस रिसर्च के बारे में रेडिट पर एक लड़की ने शेयर किया. लड़की का दावा है कि इसके बाद तमाम लड़कों ने अपनी प्रोफाइलल पिक्चर छोटे डॉग्स के साथ लगानी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ तो खुद के नहीं बल्कि दूसरों के कुत्तों के साथ पोज़ कर रहे थे.

