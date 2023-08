अद्भुत! आसमान में दिखा ऐसा नजारा, रिकॉर्ड करने से खुद को नहीं रोक पाया पायलट! उड़ते विमान से बनाया Video

प्रकृति कितनी विचित्र है इसका अंदाजा आपको समय-समय पर लगता रहता होगा. प्रकृति के कई ऐसे रूप हैं जो इंसान पहली बार देखता है. पर जब वो उसका अनुभव करता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं. कई चीजों का जवाब तो हमारे पास ही नहीं होता है. ऐसा ही एक नजारा उड़ते विमान के पायलट (Pilot) को देखने को मिला. वो उसे देखकर इतना ज्यादा हैरान हो गया कि उसने फटाफट अपने फोन से उस घटना का वीडियो बना लिया.

ट्विटर अकाउंट @accuweather पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो काफी चौंकाने वाला है. इस वीडियो में बिजली कड़कती नजर आ रही है. आप सोचेंगे कि इसमें हैरानी किस बात की हो सकती है क्योंकि बिजली कड़कना तो आम खगोलीय घटना है. मगर वीडियो में बिजली जिस तरह से कड़क रही है, वो काफी हैरान करता है. बिजली हमेशा आसमान से जमीन की ओर कड़कते हुए दिखती है. या फिर वो पैरलल दिशा में कड़कती है. आसमान में बिजली कड़कने का जो आकार बनता है, उसका मुंह हमेशा बादलों की तरफ होता है. पर इस वीडियो में इसका उल्टा हो रहा है. यानी ये जो बिजली कड़कती दिख रही है, ये पूरी तरह उल्टी दिशा में है.

A plane being evacuated from MacDill Air Force Base in Tampa, FL due to Hurricane #Idalia recorded St. Elmo’s Fire, a lightning-like weather phenomenon which is a coronal discharge of plasma. pic.twitter.com/wPJcNtNfjP

— AccuWeather (@accuweather) August 29, 2023