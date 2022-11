यात्री के खोए फोन को वापस करने के लिए कॉकपिट की खिड़की से झुक गया पायलट, देखें वीडियो

Viral News: अमेरिका में साउथवेस्ट एयरलाइंस के एक विमान के पायलट और कर्मचारियों ने एक यात्री की मदद की जो गलती से अपना फोन गेट पर भूल गया था. CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना लॉस एंजेलिस के लॉन्ग बीच एयरपोर्ट पर हुई. एक यात्री ने अधिकारियों को इस फोन को लेकर सूचना दी. लेकिन उस समय, बोर्डिंग प्रक्रिया कथित तौर पर पूरी हो चुकी थी और फ्लाइट लगभग उड़ान भरने के लिए तैयार थी.

लेकिन कर्मचारियों ने अपने पैसेंजर को मोबाइल वापस करने के लिए पूरी ताकत झौंक दी. डलास स्थित साउथवेस्ट एयरलाइंस ने भी 13 नवंबर को हुई घटना की एक छोटी क्लिप को ट्विटर पर शेयर किया है. क्लिप में, विमान के पायलट को फोन पकड़ने के लिए कॉकपिट की खिड़की से बाहर झुकते हुए देखा जा सकता है. नीचे एक स्टाफ उन्हें ये फोन पकड़ा रहा है.

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer’s phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn’t hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy

मामला ऑनलाइन सामने आने के बाद साउथवेस्ट एयरलाइन द्वारा मदद की गई कई यात्रियों ने अपनी व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर किया. एक यूजर ने बताया कि कैसे SWA के एक जेटवे पायलट ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे अपने पति को धक्का देने में मदद की. उन्होंने लिखा, ‘कुछ साल पहले हमने अपने हिप रिप्लेसमेंट से कई हफ्ते पहले SWA से डेनवर के लिए उड़ान भरी थी. मैं एक व्हीलचेयर में था और मेरी पत्नी मुझे जेटवे पर ऊपर धकेलने के लिए संघर्ष कर रही थी जब पायलट ने हमारी मदद की.’

3 1/2 years ago we flew SWA to Denver several weeks before my hip replacement. I was in a wheelchair and my wife was struggling to push me up the jetway when the pilot hurried over and said “let me do that for you” and pushed me up the jetway! Now that is service!!!

— Jeff Long, CPA (@JeffLongCPA) November 17, 2022