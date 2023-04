कहीं आपकी तस्वीर भी तो नहीं मौजूद गंदी साइट पर? इस तरह चल जाएगा पता, बच जाएगी इज्जत

इंटरनेट ने लोगों की लाइफ को काफी आसान कर दिया है. आपको कुछ भी जानना है तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं. इसने दुनिया को बेहद छोटा बना दिया है. हालांकि जब किसी चीज के फायदे होते हैं तो जाहिर है, उसके नुकसान भी होंगे ही. इंटरनेट ओर कोई भी चीज मिसयूज की जा सकती है. चाहे वो आपकी तस्वीर ही क्यों ना हो. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तस्वीर कौन कौन सी जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है.

चेहरा पहचानने वाले इस वेबसाइट का दावा है कि वो इंटरनेट पर मौजूद आपकी सारी तस्वीरों का ब्यौरा निकाल कर आपको दे सकता है. इसके लिए वो एडवांस AI तकनीक का इस्तेमाल करता है. इसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखने के बाद लोग भी हैरान हैं. ये बेहद काम की साइट है. अगर किसी भी गंदी साइट पर या कोई और आपकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप इस वेबसाइट के जरिये उसके बारे में पता लगा सकते हैं.

लोग हैं हैरान

इस फेस रिकॉग्निशन वेबसाइट PimEyes को हर स्टॉकर का ड्रीम बताया जा रहा है. अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी तस्वीर भी किसी और साइट पवार इस्तेमाल तो नहीं की जा रही है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है. इस वेबसाइट के जरिये स्कैमर्स, पहचान चुराकर गलत काम करने वाले लोगों से आप खुद को बचा सकते हैं. आपको ना सिर्फ इसकी जानकारी मिल जाएगी, बल्कि इसके बाद आप उस तस्वीर को हमेशा के लिए मिटा भी सकते हैं. ये काफी हद तक गूगल रिवर्स इमेज की ही तरह काम करता है.

The most disturbing AI website on the internet.

Upload a photo of a person, and AI will find ALL of the images of that person across the internet. pic.twitter.com/ac6A1xRxQi

— Rowan Cheung (@rowancheung) February 28, 2023