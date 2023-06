Pizza slice is being sold for 4 crore: दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा, जो इतनी महंगी होती हैं कि बड़े-बड़ों को अपनी जेब टटोलनी पड़ जाती है. ऐसी डिशेज़ को बनाने में भी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल होता है लेकिन क्या आपने कभी किसी सामान्य सी डिश को करोड़ों में बिकते देखा या सुना है? आज हम आपको बताएंगे कि एक टुकड़ा पिज्ज़ा ने क्यों सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है.

कुछ लोग अपना मुकाम खुद बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपना मुकाम बनाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं. उसमें भी ऐसा नहीं है कि उनका कोई टैलेंट हो, दूसरे के नाम का इस्तेमाल करके खुद अमीर बनने में जुट जाते हैं. एक ऐसे ही शख्स ने अपने दोस्त के मशहूर होने का फायदा उठाने के लिए उसका जूठा पिज्ज़ा नीलाम कर रहा है.

खाए हुए पिज्ज़ा की कीमत 4 करोड़!

अमेरिका में लिल याची (Lil Yachty) नाम के के एक रैपर ने पिज्जा के एक स्लाइस को 5 लाख डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में करीब 4 करोड़ रुपये में नीलाम करना चाहा है. आप भी सोच रहे होंगे कि इतने में तो न जाने कितने पिज्ज़ा आ जाएंगे, फिर इसके लिए कोई करोड़ों क्यों देगा? दरअसल इस शख्स का दावा है कि इस पिज्ज़ा की स्लाइस को हिप-हॉप आइकन ऑब्रे ड्रेक ग्राहम (Aubrey Drake Graham) ने खाया था. याची ने अपनी इंस्टा स्टोरी में तथाकथित ड्रेक के खाए हुए पिज्जा स्लाइस की फोटो पोस्ट करके इसे बेचने की इच्छा जताई.

लोग बोले- पागल समझा है क्या?

रैपर ड्रेक की पॉपुलैरिटी के बारे में सभी जानते हैं और याची उनके करीबी हैं. ऐसे में वो इस नीलामी से भले ही पैसे कमाना चाहते हों लेकिन लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. किसी ने पूछा – ये स्लाइस क्या अमर कर देगा? वहीं किसी का कहना है कि -शायद ही कोई इसे खरीदेगा. वहीं कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इस पर थूक कर बेच देते तो ज्यादा पैसे मिलते.

