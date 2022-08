रास्ते के किनारे आकर क्रैश हो गई प्लेन, पायलट आराम से निकला बाहर और चला गया !

Plane Crashes on Road and Pilot Escaped: हवा में उड़ना एक वक्त में लोगों का सपना हुआ करता था. प्लेन आने के बाद वे ट्रैवेलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे और फिर दुनिया में तमाम लोगों को खुद प्लेन चलाने का चस्का चढ़ गया. ऐसे में लाइट एयरक्राफ्ट (Light Aircraft Crashed on Road) का चलन विदेशों में खूब बढ़ा है. लोग छोटे और हल्के प्लेन हवा में लेकर उड़ जाते हैं, हालांकि इससे जुड़ी हुई तमाम दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं. एक ऐसा ही प्लेन क्रैश हुआ फ्लोरिडा (Florida) में, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है.

हवा में उड़ते हुए पायलट को लगा कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है और उसने इसे उसे सीधा सड़क के किनारे मोटरवे में ले जाकर क्रैश कर दिया. एयरक्राफ्ट काफी हल्का और सिंगल सीटर था, ऐसे में उसने इसे ड्राइव वे के किनारे बने मोटरवे पर लेकार उतार दिया, ताकि नुकसान कम से कम हो. इस पूरी घटना में सबसे मज़ेदार रहा पायलट का प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन से यूं निकलकर आना मानो ये कोई सामान्य सा एक्सिडेंट हो.

सड़क के किनारे क्रैश हुआ प्लेन

ये मामला अमेरिका के फ्लोरिडा का है. जो प्लेन क्रैश हुआ, वो Cessna 182 Skylane था. उसे 40 साल के रेमी कोलिन चला रहे थे. 19 अगस्त को दोपहर बाद ओरलैंडो में University Boulevard और North Econlockhatchee ट्रेल पर कोलिन ने सड़क से गुजर रहीं कारों को बचाते हुए प्लेन एक ताड़ के पेड़ से टकराकर क्रैश कर दिया. प्लेन इलेक्ट्रिक लाइन से बाल-बाल बचते हुए नीचे आकर क्रैश हुई और उसकी गति रुक गई. इस घटना को देखने वाली अमांडा का कहना है कि प्लेन बेहद नीचे उड़ रहा था और अचानक वो हमारी तरफ आने लगा. सड़क के दूसरी ओर जाकर क्रैश हुआ.

सही-सलामत बचा पायलट

ऐसी घटनाओं में पायलट की जान को खतरा होता है लेकिन कोलिन प्लेन से सुरक्षित वापस आ गए, उन्हें थोड़ी खरोच आई है. फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने इसे मैकेनिकल फेल समझा था, लेकिन खुद कोलिन ने बताया कि वो रेडियो को ठीक कर रहे थे और तभी प्लेन का ईंधन खत्म हुआ और ये पावर खोने लगा. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कोलिन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और घटना पर एविएशन अथॉरिटी की ओर से जांच की जा रही है.

