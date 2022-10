ज्वालामुखी के आग को बुझाने गया विमान हुआ हादसे का शिकार, पायलट की मौत; देखें सनसनीखेज वीडियो

Viral Video: इटली के सिसिली द्वीप से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. ज्वालामुखी के आग को बुझाने पहुंचे एक विमान में आ लग गई. इस घटना में दोनों पायलट की मौत हो गई. खास बात ये है कि इस हादसे का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक तलाशी अभियान फिलहाल जारी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिसिली में ज्वालामुखी फटने से पास के एक शहर लिंगुआग्लोसा के जंगल में आग लग गई थी. इसी आग को बुझाने के लिए ये विमान भेजा गया था. स्थानीय समाचार चैनल TG3 के एक फुटेज में विमान को एक कोण पर आग के पास आते हुए दिखाया गया है, लेकिन फिर तेजी से वो ज्वालामुखी के किनारे उतर रहा है.

वीडियो फुटेज से पता चलता है कि विमान एक गोलाकार गति में एक कोण पर आग की ओर आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पायलट ने सही से ये अनुमान नहीं लगा पाया कि उनके और पहाड़ के बीच कितनी जगह थी. इसी दौरान आग लग गई.

Air tanker crash in #Italy kills two

A Canadair CL-215/415 crashed while dropping water on a #wildfire on the slopes of the #volcano Etna near Linguaglossa, Sicily, Italy. Both pilots were killed. pic.twitter.com/yiENwIcAgz

— Himanshu Purohit (@Himansh256370) October 28, 2022