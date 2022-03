पौधों ने दागनी शुरू कर दी मिसाइल तो देखने वाले रह गए दंग, प्रकृति के अजूबे ने अचरज में डाला

जिस वक्त दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है. दो देशों में हर हाथ में गोले बारूद और सीमा पर मिसाइले तैनात हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हथियार दागने का कॉपी राइट सिर्फ इंसानों के पास रह गया है. अपने दुश्मनों को मुहतोड़ जवाब देने की काबिलियत का राज़ प्रकृति में भी छुपा है. पौधों की भी ऐसी प्रजाति है जो मिसाइल दागती है. वो भी लक्ष्य साधकर.

एक पौधा मिसाइल दागता है. जिसका नाम है वुड सोरेल प्लांट (Wood Sorrel plant). कहते हैं ना प्रकृति ने खुद में इतने रहस्य समेट रखे हैं कि इंसान एक जन्म में तो उससे पार नहीं पा सकता. एक ऐसे पौधे का पता चला है जो न सिर्फ मिसाइल दागती है. बल्कि उसे छेड़ने वाले को खोज-खोज कर अपना बदला लेती है. उड़ीसा के IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने इस पौधे का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया.

Ballistic missiles as seen in the on going war are not humans prerogative only..

Wood Sorrel plant explodes & goes ‘ballistic’ when touched. Seeds are thrown as far as 4 metres away due to stored strain energy, with the plant targeting the object that agitated it.

