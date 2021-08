साढ़े 5 लाख में हंसी-खुशी बिक गया प्लास्टिक बैग, इसमें भरी हवा की खासियत जानकर सिर पीट लेंगे आप !

दीवानगी की भी हद होती है. हालांकि अमेरिकन लोगों की दीवानगी की कोई हद नहीं है. यहां प्लास्टिक का छोटा सा ज़िपर बैग ऑनलाइन बिडिंग साइट पर $7,600 यानि भारतीय मुद्रा के मुताबिक 5,64,235 रुपये में खुशी-खुशी बिक गया. इस बैग की खासियत थी इसमें भरी हुई हवा.

आप भी सोचेंगे कि भला ऐसी कौन सी हवा थी, जो लाखों में बिक गई. दरअसल इस बैग को ऑनलाइन बिडिंग के लिए डालने वाले का कहना है कि बैग में डोंडा ड्रॉप की हवा भरी हुई है. अब ये मत सोचिए कि डोंडा ड्रॉप (Atlanta DONDA) कोई बेहतरीन प्राकृतिक जगह है, जहां की हवा अमर बना देती हो, ये वही जगह है ( AIR FROM DONDA DROP) जहां कुछ दिन पहले अमेरिका का बेहद लोकप्रिय पॉप स्टार कान्ये वेस्ट (Kanye West ) का लाइव कॉन्सर्ट हुआ था.

ढाई लाख से शुरू हुई बोली करीब 6 लाख तक पहुंची

eBay पर नीलामी के लिए इस बैग को डालने वाले ने सीधे तौर पर इसे कान्ये वेस्ट से जोड़कर लिखा कि ‘AIR FROM DONDA DROP’. उसका दावा है कि वो अटलांटा के Mercedes-Benz stadium में Kanye West का कॉन्सर्ट देखने लगा था और ये हवा वहीं से ज़िप लॉक बैग में भरकर लाया है. उसने इसकी कीमत अपनी ओर से $3,330 यानि 2 लाख 47 हज़ार रखी और इंतज़ार करने लगा बिडिंग का. थोड़ी ही देर में इस बैग पर क्लेम करने वालों की लाइन लग गई और धीरे-धीरे इसकी कीमत $7,600 यानि करीब 6 लाख तक पहुंच गई.

They are really selling a bag of air from Kanye’s event😂‼️ pic.twitter.com/VggXN33svr

— RapTV (@raptvcom) July 23, 2021