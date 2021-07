Poison Garden: इस खूबसूरत बगीचे की रखवाली में लगे हैं कई पहरेदार, 1 भी पौधे को छूते ही सीधे मिलती है मौत

दुनिया में हैरान कर देने वाली कई जगह मौजूद हैं. ऐसी ही जगहों में से एक है दुनिया का सबसे घातक गार्डन (World's deadliest garden), जहां जाना किसी की भी मौत की वजह बन सकता हैं.गौरतलब है कि नॉर्थम्बरलैंड (Northumberland) में द अलनविक गार्डन (The Alnwick Garden) के छोटे हिस्से में पॉइज़न गार्डन (Poison Garden) बना हुआ है. आपको बता दें कि यह बगीचा बड़े-बड़े लोहे के गेटों (Iron Gates) से बंद किया गया है और खोपड़ी और क्रॉस बोन्स के चिन्ह के साथ वहां लिखा हुआ है कि ये पौधे जानलेवा हैं' (These plants can kill). जानकारी के मुताबिक बगीचे में जाने के लिए साथ में गाइड का होना बहुत जरुरी है. साथ ही वहां किसी भी पौधे को सूंघने, छूने या चखने से मना किया जाता है. बताया जाता है कि कुछ पर्यटक घूमते-घूमते वहां बेहोश हो गए थे.जानकारी के लिए बता दें कि इस गार्डन में लगभग 100 'विषैले और नशीले', इन पर सुंदर फूल बेशक लगे होते हैं लेकिन असल में इनके फल, यहां तक की पत्तियां (Leaves) और टहनियां (Stems) भी जहरीली होती हैं. आपको बता दें कि कई पौधे, जैसे लॉरेल (Laurel), साइनाइड (Laurel) का उत्पादन करते हैं. वहीं विशाल हॉगवीड (Giant Hogweed) फोटोटॉक्सिक (Phototoxic) है, जिसका मतलब है कि वह त्वचा को जला देगा और आपकी स्किन पर ऐसे फफोले (Blisters) विकसित कर देगा, जो कई सालों तक ठीक नहीं होंगे. वहां नुकसान पहुंताने वाले कई पौधे मौजूद हैं.जानकारी के अनुसार बाकी सभी उद्यानों की तरह ही पॉइज़न गार्डन की देखभाल के लिए भी कर्मचारी रखे गए हैं, जो कुछ पोटेंट प्लांट्स (Potent Plants) की केयर हजमत सूट (Hazmat suit) पहनकर करते हैं ताकि वह खुद सुरक्षित रह सकें. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह गार्डन इतना ही घातक है तो इसे बनाया ही क्यों गया. दरअसल, इस असामान्य उद्यान को खोलना डचेस ऑफ नॉर्थम्बरलैंड (Duchess of Northumberland) के दिमाग की उपज था, जिसने जड़ी-बूटियों के बगीचे की जगह यह जहरीला बगीचा बना दिया.