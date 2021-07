Poisonous Caterpillar: सावधान! ऐसे पेड़ों पर रहते हैं जहरीले कैटरपिलर, किसी को भी सुला सकते हैं मौत की नींद

अगर आप भी लंदन (London) में ही रह रहे हैं तो आपको भी बांज के पेड़ (Oak tree) के नीचे या आसपास बैठने से पहले सतर्कता बरतनी पड़ेगी.दरअसल, ओक प्रोसेशनरी मोथ का लार्वा (larval form of the Oak Processionary Moth), जो कि एक विदेशी प्रजाति (foreign species) है और गलती से यूके (UK) में आ गई थी, वह प्रजाति आमतौर पर बांज के पेड़ों (Oak Trees) पर पाई जाती है. इनके लंबे सफेद बालों (White hair) से यह पहचानी जाती है. आपको बता दें कि यह कैटरपिलर नाक से पूंछ की तरफ जुलूस में चलते (nose-to-tail processions ) हैं और 'गोल और कभी-कभी झूले जैसे' घोंसले (Rounded and sometimes hammock-like) बनाते हैं जो 'रुई के भूरे रंग के बंडल' (Greyish bundle of cotton) की तरह दिखते हैं. इनके छोटे बालों में चुभने वाला विष (Stinging toxin) होता है जो कि तब निकलता है जब मोथ खतरे में हो और डरा हुआ हो.आपको बता दें कि इससे डरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह कैटरपिलर बच्चों, पालतू जानवरों (Pet animals) और अस्थमा से पीड़ित (Asthma patients) किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करने के साथ-साथ पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं. जिसकी वजह से पेड़ बाकी कीड़ों, बीमारियों और सूखे की चपेट में आ सकते हैं.जानकारी के मुताबिक दक्षिणी यूरोप की इस मूल प्रजाति को पहली बार 2006 में पश्चिमी लंदन में देखा गया था. ऐसा माना जाता है कि रिचमंड (Richmond) में एक विकास कार्य के लिए लाए गए ओक के पेड़ों के साथ यह लंदन आई थी. जिसके बाद से इसने यहां मौजूद अन्य पेड़ों को भी अपना निशाना बनाना शुरु कर दिया. सरकार ने इन कैटरपिलर्स को नियंत्रित करने की कोशिश में लाखों पाउंड खर्च किए हैं. साथ ही कानून में बदलाव भी लाया गया है कि पेड़ों को कैसे इम्पोर्ट (Import) किया जा सकता है. आपको बतो दें कि हाउंस्लो काउंसिल (Hounslow Council) वहां के कुछ हिस्सों में घोंसले को हटा रहा है और जुलाई में घोंसलों को तेजी से हटाने की योजना बना रहा है. अधिकारियों ने लोगों से संक्रमित ओक के पेड़ों (Infected Oak plants) से बचने और किसी भी घोंसले के देखे जाने की सूचना देने की अपील (Appeal) की है. फॉरेस्ट्री कमीशन (Forestry Commission) का कहना है कि लोगों को 'संक्रमित ओक के पेड़ों के नीचे जाने या वहां समय बिताने से बचना चाहिए.