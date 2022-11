व्हीलचेयर पर बैठी महिला को देखकर ठनका खुफिया एजेंट का माथा, टायर खुलवाया तो मिले करोड़ों के ड्रग्स

Drugs in Wheelchair’s Wheel: अपराधियों की क्या ही बात कहें, जितने भारी उनके पाप होते हैं, उतना ही ज्यादा शातिर उनका दिमाग. कई बार तो अपराध की ऐसी-ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि सुनकर माथ ठनक जाए. कोई स्मगलिंग केलिए शरीर पर सांप, गोजर और मधुमक्खियां लपेटकर लिए जाता है, तो कोई विग के नीचे सोना छिपा लेता है. एक ऐसी ही ड्रग्स स्मगलिंग की कहानी इस वक्त अमेरिका से सामने आई है.

ये कहानी एक महिला अपराधी की है. पुलिस अधिकारियों को महिला पर संदेह तब हुआ, जब उन्होंने देखा कि उसकी व्हीलचेयर (Woman Trying to Sneak 13Kg Drugs in Wheelchair) के पहिये दरअसल घूम ही नहीं रहे हैं. जब इसकी जांच की गई तो नज़ारा देखकर हर कोई दंग रह गया.

व्हीलचेयर के पहिये में छिपाया 13 किलो ड्रग्स

महिला को न्यूयॉर्क के JFK Airport से गिरफ्तार किया गया है. डेलीस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल एजेंट्स ने उसे तब नोटिस किया, जब Emelinda Paulino De Rivas की व्हीलचेयर के पहिये घूम ही नहीं रहे थे. वो डोमिनिक रिपब्लिक के Punta Cana से न्यूयॉर्क आई थी. यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अधिकारियों ने जब रबर के बने पहियों का एक्स-रे किया, तो उसमें 28lbs यानि 12.7 किलोग्राम क्लास-ए ड्रग मिली. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत $500,000 यानि 4 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

पहियों में भरा हुआ था कोकेन

कस्टम और सीमा सुरक्षा सर्विस के प्रवक्ता के मुताबिक जब व्हीलचेयर का पहिया स्थिर दिखा, तो उन्होंने एक्स-रे किया और सभी टायरों के अंदर कोकेन भरा हुआ मिला. अधिकारियों ने बताया कि उसमें सफेद रंग का पाउडर भरा था, जो कोकेन ही था. डोमेनिकन की नागरिक डे रिवास पर नशीला पदार्थ समगल करने के कई चार्ज लगाए गए हैं और उसे कस्टडी में रखा गया है.

